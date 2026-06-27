◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026に出場している日本代表は日本時間27日、現地で練習を行いメンターとして帯同している南野拓実選手がチームについて語りました。

FIFAワールドカップ2026に出場している日本代表はグループ2位でノックアウトステージに進出。ここまでの戦いに南野選手は「まずはグループリーグ突破できたことは素晴らしいことです。どの試合も簡単な試合ではなかった。チームとして総力戦の中でうまくグループステージ突破を決めましたけど、誰一人そこに満足していないです。しかも次の相手はブラジルでギリギリの戦いが始まるなと思っています」とコメントしました。

ケガのため今大会は選手のメンタルのサポート役として帯同する南野選手ですが、ボール磨きやスパイク磨きも行い、メンタル以外の部分でもチームをサポートしています。「きっかけは初戦が終わったあとフライト時間の関係で早くホテルを出ないといけないのがあって、その時（吉田）麻也くんがスパイクを磨きだして、麻也くんが磨いているのを見たら僕も何もしないわけにはいかないので、2人で片付けを手伝ったりとかスパイクを磨いたりとかしたのがきっかけです」と語りました。

スウェーデン戦では39歳の長友佑都選手がピッチで躍動。次のW杯は35歳で迎える南野選手ですが次回に向けては「W杯は特別な大会ですし、サッカー選手をしている以上そこを目指さないわけないので、佑都くんがそういう背中を見せてくれることは僕も刺激になります」

「もちろん今は目の前のW杯、チームのために何かできることしか考えていないですけど、このW杯が終わったらしっかり考えたいかな、次のW杯どうするかと思っています」と胸中を明かしました。