痛恨のミス！世帯年収650万円・40歳女性がカードの支払いで“食事が喉を通らない”ほど動揺したワケ
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都在住40歳女性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：事務職
・世帯年収：650万円
・貯蓄額：120万円
・家賃（住宅ローン）：8万5000円
・間取り：2LDK
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：8000円
・ガス代：5000円
・水道代：4000円
・通信費：7000円
・車の維持にかかる費用：1万2000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
「仕事の昼休み中にスマートフォンの通知を見た際、カード会社から『お引き落としができませんでした』と、メールが届いているのに気付きました。慌てて銀行アプリを確認すると、残高が数百円しかなく、自分の不注意に血の気が引きました。
公共料金の支払いも兼ねていたメインカードだったため、信用情報に傷が付くのではないかという恐怖と、いい大人が残高管理もできていないという情けなさで、食事が喉を通らないほど動揺しました」
引き落としされなかった金額は「18万5000円」で、「給料振込口座とカードの引き落とし口座を分けていたのですが、その月に限って大きな買い物をしたことを忘れ、入金する金額を以前と同じ設定にしてしまっていたのが原因です。入金したつもりになっていて、引き落とし当日の残高確認を完全に怠っていました」と振り返っています。
最後に、女性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞きました。
「自分の記憶力を過信するなと伝えたいです。大きな買い物をした月は必ず引き落とし額をアプリで早めに確認し、できれば給料振込口座と引き落とし口座を一本化して、資金移動の手間とリスクをなくす仕組みを作るべきだと言い聞かせたいです」
目的や用途別に口座を分けても、四六時中、残高を確認するわけにもいきません。銀行口座は、自分が管理しやすい方法を見つけることが、大切と言えそうです。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都在住40歳女性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【東京都在住40歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：事務職
・世帯年収：650万円
・貯蓄額：120万円
・家賃（住宅ローン）：8万5000円
・間取り：2LDK
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：8000円
・ガス代：5000円
・水道代：4000円
・通信費：7000円
・車の維持にかかる費用：1万2000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
入金したつもりになっていて…女性はクレジットカードの「残高不足」で血の気が引く失敗をしたといいます。
「仕事の昼休み中にスマートフォンの通知を見た際、カード会社から『お引き落としができませんでした』と、メールが届いているのに気付きました。慌てて銀行アプリを確認すると、残高が数百円しかなく、自分の不注意に血の気が引きました。
公共料金の支払いも兼ねていたメインカードだったため、信用情報に傷が付くのではないかという恐怖と、いい大人が残高管理もできていないという情けなさで、食事が喉を通らないほど動揺しました」
引き落としされなかった金額は「18万5000円」で、「給料振込口座とカードの引き落とし口座を分けていたのですが、その月に限って大きな買い物をしたことを忘れ、入金する金額を以前と同じ設定にしてしまっていたのが原因です。入金したつもりになっていて、引き落とし当日の残高確認を完全に怠っていました」と振り返っています。
自分の記憶力を過信するなと伝えたい「すぐにカード会社のコールセンターへ電話をかけ、振込先口座を確認しました。貯金用口座から急いで現金を引き出し、その日のうちに指定の口座へ振り込みを行いました。オペレーターの方に丁寧に対応していただき、即座に支払いを完了させたことで、カードの利用停止などの最悪の事態は免れることができました」
最後に、女性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞きました。
「自分の記憶力を過信するなと伝えたいです。大きな買い物をした月は必ず引き落とし額をアプリで早めに確認し、できれば給料振込口座と引き落とし口座を一本化して、資金移動の手間とリスクをなくす仕組みを作るべきだと言い聞かせたいです」
目的や用途別に口座を分けても、四六時中、残高を確認するわけにもいきません。銀行口座は、自分が管理しやすい方法を見つけることが、大切と言えそうです。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)