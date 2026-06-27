甘えん坊で家族が大好きな、ミーアキャットのビアくん。大好きなお姉ちゃんが帰宅すると、抱っこをしてほしくて自らスタンバイ……！？なんとも愛らしい姿をとらえた動画がInstagramに投稿されると、340万回を超える再生を記録。「気付いたら、むっちゃほほ笑んでた（笑）」「こんなことされたら、もうたまらん♡」と反響が寄せられました。



【動画】大好きなお姉ちゃんに…背中を向けて“抱っこ待ち”するビアくん

大好きなお姉ちゃんが仕事から帰宅すると、毎日抱っこをしてほしくて待っているというビアくん。この日も、お姉ちゃんが帰ってきたことが分かると、ドアの前で待機…！リビングのドアが開いた瞬間、すぐにお姉ちゃんのもとに駆けつけました。しかし、荷物を持っていたお姉ちゃんは、いったんビアくんをスルー…。通り過ぎてしまいます。



リビングへと入るお姉ちゃんには気が付かず、廊下で立ち止まり、抱っこをしてもらうために背中を向けて手足を曲げ、少ししゃがみ込むビアくん。しばらくの間、じっと動かずにいる後ろ姿がかわいらしく、クスッと笑いを誘います。



少し経つと、気配でお姉ちゃんがもういないことに気が付いた様子のビアくん。足早に、リビングにいるお姉ちゃんの元へと戻っていきます。そしてお姉ちゃんを見つけると、またもやクルッと背中を向けて、少し手足を曲げた状態で待機……。



お姉ちゃんが抱っこをしやすいように、背中を向けて少ししゃがみ込むというのが、ビアくんの抱っこ待ちの姿勢。かばんを置いたり、ポケットに入ったものを出したりと、片付けをしているお姉ちゃんを、じっと背中を向けて待ち続けます。



抱っこの準備ができたお姉ちゃんが、背中からそっと抱き上げると、すぐに腕に抱きつき幸せそうな表情を見せるビアくん…！健気に抱っこを待ち、ようやく大好きなお姉ちゃんに抱っこをしてもらい、頭をなでてもらったビアくん。ビアくんとお姉ちゃんの、なんともほほ笑ましいひとときをとらえた動画でした。



動画を撮影していたお母さん（＠manaminny）に話を聞きました。お父さん、動画に出てきた娘さん、息子さん、そしてビアくんの4人と1匹で暮らしています。



――抱っこ待ちをしているビアくんに、お姉ちゃんはどのような反応をしていますか？



「仕事やお出かけから帰ってくると、いつもこのポーズで待ってくれているので、ねぇねは『かわいすぎる〜癒し♡なんでこんなにカワイイの〜？』と、離したくなくなっています」



――ミーアキャットのビアくんを飼うことになったきっかけは？



「もともと私は動物が大好きで、小さいころから家では犬2匹、ウサギ、鳥、シマリスなどと暮らしていました！モフモフふれあい動物園という場所でミーアキャットに一目惚れをして、暇さえあれば通うようになり、お店の方にもいろいろ質問したりと、飼いたくてウズウズしている毎日でした…。



そんなとき、近所の人から『家の近くの店にミーアキャットの赤ちゃんがいるよ！』と教えてもらい、仕事終わりに急いで見に行き、家族にも相談せずに連れて帰ってきた♡という流れです」



――ビアくんを家族に迎え入れてから、どのくらい経ちましたか？



「生後2カ月から飼いはじめて、現在3〜4年が経ちます」



――ビアくんは、ご家族にとってどのような存在でしょうか？



「もういて当たり前の存在です！子どもたちは、『かわいい赤ちゃん♡』と言っています。



ミーアキャットって、甘えたりするし、犬みたいな鳴き声も出すし、『待て』も覚えてくれるし、怒るときは『ケケケッ』と言うし、鼻ズボ（飼い主や仲間の鼻に、自分の鼻をグイッと押し付けたり、穴に鼻を突っ込んだりする愛情表現）もするし、魅力的です」



健気に抱っこを待つ、ビアくんの愛らしい行動に多くのコメントが寄せられました。



「こんなに懐くのですね〜初めて見ました！」

「ちょっと頭下げておしりあげてる健気な背中、、、涙が出そうなくらいに愛おしいです」

「念願が叶って抱っこしてもらったときの幸せそうな顔も最高ですね♡」

「抱っこされてすぐウットリしてる♡」

「『さぁ、こい。いつでも準備は万端だ…』って背中が物語ってますね」



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）