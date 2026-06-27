「もう動きたい欲がすごくて」辻希美、おもちゃで遊ぶ娘とのツーショット公開「ごきげんで遊んでくれてる」
タレントの辻希美さんは6月25日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】辻希美＆娘のツーショット
さらに、「最近はもう動きたい欲がすごくてひとりでつかまり立ちしたがるんだけど、ちょうどプーさんのたいこ遊びができる高さになるからよく可愛い音が聞こえてきて癒されてます」と、娘の成長エピソードも明かしました。
(文:中村 凪)
【写真】辻希美＆娘のツーショット
「最近夢がこのメリーでごきげんで遊んでくれてる」辻さんは「最近夢がこのメリーでごきげんで遊んでくれてるのでとっても助かってます」とつづり、4枚の写真を投稿。タカラトミーとのタイアップで、育児グッズ「えらべる回転 6WAYジムにへんしんメリー プラス くまのプーさん」を紹介しています。「このメリーは簡単にジムに組み換えることができるから、ねんねの時も、おすわりして遊ぶ時も、いろんな時に大活躍してくれてます」と、アイテムの便利さを説明。
オムツアートショット自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している辻さん。8日には「夢空今日で10ヶ月になりました」とつづり、オムツアートの写真を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)