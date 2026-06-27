「日本は本当に素晴らしい」対戦したスウェーデンDFが森保ジャパン代表に賛辞！「最も危険だった」選手は前田でも堂安でもなく…【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴラッソを叩き込まれ、１−１のドローに終わった。
試合後、途中出場したDFのカール・スターフェルトに話を訊くと、日本の印象についてこう語った。
「日本は本当に素晴らしいチームだった。今日は接戦だった。僕たちも前回の敗戦（オランダに１−５）からチームとして立ち直り、レベルアップできたと感じていた。ただ、日本はとてもいいチームだった」
さらに、「もっと危険だった選手は18番（上田綺世）だ。素晴らしかった」と続けた。
31歳のCBが最も厄介だと感じたのは、ゴールを決めた元同僚の前田大然でも、アシストをした堂安律でもなく、圧巻のポストプレーを披露したストライカーだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴラッソを叩き込まれ、１−１のドローに終わった。
試合後、途中出場したDFのカール・スターフェルトに話を訊くと、日本の印象についてこう語った。
「日本は本当に素晴らしいチームだった。今日は接戦だった。僕たちも前回の敗戦（オランダに１−５）からチームとして立ち直り、レベルアップできたと感じていた。ただ、日本はとてもいいチームだった」
さらに、「もっと危険だった選手は18番（上田綺世）だ。素晴らしかった」と続けた。
31歳のCBが最も厄介だと感じたのは、ゴールを決めた元同僚の前田大然でも、アシストをした堂安律でもなく、圧巻のポストプレーを披露したストライカーだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神