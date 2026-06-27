終盤に投入されたスターフェルト。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム

　現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴラッソを叩き込まれ、１−１のドローに終わった。

　試合後、途中出場したDFのカール・スターフェルトに話を訊くと、日本の印象についてこう語った。
 
「日本は本当に素晴らしいチームだった。今日は接戦だった。僕たちも前回の敗戦（オランダに１−５）からチームとして立ち直り、レベルアップできたと感じていた。ただ、日本はとてもいいチームだった」

　さらに、「もっと危険だった選手は18番（上田綺世）だ。素晴らしかった」と続けた。

　31歳のCBが最も厄介だと感じたのは、ゴールを決めた元同僚の前田大然でも、アシストをした堂安律でもなく、圧巻のポストプレーを披露したストライカーだった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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