古田敦也氏（60）が自身のYouTube「フルタの方程式」に出演。名球会に入れたいと思う2人の投手の名前を明かした。

“もっと評価されていい選手”がトークテーマ。

古田氏は五十嵐亮太氏（47）と日本ハムで現役の宮西尚生投手（41）の名前を挙げた。

「この2人、900試合投げている。年間50試合投げても18年かかる。ケガなく投げるのは、なかなか難しい。ここの評価ってもっとされていい」と主張した。

五十嵐氏は日米通算906試合登板で70勝41敗70セーブ167ホールド。

宮西は現在900試合登板で38勝42敗13セーブ424ホールド。

登板試合数の歴代1位は岩瀬仁紀氏で1002試合、2位が米田哲也氏の949試合、3位が金田正一氏の944試合、4位は五十嵐氏、5位が宮西だ。

名球会の投手規定は先発200勝以上、250セーブ以上で、登板試合数は規定外。

名球会で理事長を務めている古田氏は「正直、反対の声もあるんですけど、名球会に入れたい。今、分業制だからチーム事情で中継ぎやらないといけない場合もある。その代わり、これくらいの記録を残した選手は入れてもいいんじゃないかな。それくらい価値ある」と説明した。