６月２７日の函館１１Ｒ・青函Ｓ・オープン（芝１２００メートル＝１４頭立て）が行われ、単勝１番人気に支持されたブラックチャリス（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）が快勝した。勝ち時計は１分８秒４（稍重）。

快速自慢のキタサンブラック産駒が、得意の函館で輝いた。ブラックチャリスは桜花賞など近２走はマイル戦を走っていたが、４戦ぶりにスプリント戦へ参戦。この距離短縮が功を奏した。スタートを決めて２番手に収まり、４角では先頭に並びかける。直線はアメリカンステージとの競り合いを制し、大外から一気の脚で迫ってきたナムラクララを鼻差しのいだ。内枠を生かした吉田隼人騎手の好リードと、馬の粘り強さが呼び込んだ勝利だった。

鞍上は「５３キロの斤量が大きかったです。スタートも決まって一瞬ハナもイメージしましたが、内から行ってくれたので２番手になりました。速いペースで後ろの馬に有利な展開になりましたが、よく踏ん張ってくれました。馬に助けられました」と初コンビのパートナーの頑張りをたたえた。これでデビュー戦の勝利、函館２歳Ｓ（２着）に続いて、函館では３戦オール連対。距離については「１２００メートルでも対応できますが、本質的にもう少しあってもいいかなと思います」と延ばしても対応可能という見立てだ。若き牝馬の可能性はまだまだ広がっていく。