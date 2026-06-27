マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたイベント「第２回 ユニクロ イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」に参加した。１９９８年サッカーＷ杯フランス大会で日本人初得点を記録した中山雅史氏（５８）、２００８年北京五輪男子４×１００メートルリレー銀メダリストの末続慎吾氏（４６）も参加して共演した。

イベントの中では、末続氏がイチロー氏の走りをガチンコ診断するコーナーも行われた。末続氏が独自に設けた１０項目をそれぞれ１０点満点で採点。末続氏は「超絶プロ目線で見ているので。６０、７０点いけばかなり高得点。マジで見させていただきます。オリンピックより緊張します」といいながら、目の前で走りを見せたイチロー氏の走りを診断した。結果は以下の通りだった。

▽スタート ５「僕ね、スタート悪いんですよ」（イチロー）

▽前傾姿勢 ６「前傾姿勢は取れてはいるけど深くはない」（末続）

▽ピッチ ４「これは低いですね」（末続）、「厳しいですね」（イチロー）

▽ストライド ７「これは高い。ちょっとここは幅があった」（末続）

▽腕振り ６「肩の位置が後ろにあるのは腕振りの鉄則。ずっとキープしていて上手」（末続）

▽接地時間 ４「あまりない。ちょっと面で捉える感じがする」（末続）

▽蹴り出し ６「骨盤がしっかり使えている」（末続）

▽フォーム ６「悪くはないけど、スピードが出るフォームではない。うまく体を使っている印象」（末続）

▽リラックス度 ８「これは高い。印象的だった」（末続）

▽伸びしろ ７「ぼく５２歳だから、この項目おかしい」（イチロー）、「天才ではない。努力をしている。伸びしろはある。印象として短距離より４００（メートル）とか、ロングスプリンターの方が向いている。重心が高い」（末続）

合計得点は合格点の６０点にあと１点届かない「５９点」。イチロー氏は「僕の人生はちょっと足りないんです。いちいち足りないんです。（米国の）殿堂入りで（満票まで）１票足りない、（シアトルに）銅像建てたら（除幕式で）バット折れる。あり得ないことが起きる。全部足りない。こんなことあります？」と苦笑い。末続氏は「走りとしては、地区大会くらいですね。全国レベルではない」と、スプリンター目線で言い切っていた。