マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたイベント「第２回 ユニクロ イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」に参加した。１９９８年サッカーＷ杯フランス大会で日本人初得点を記録した中山雅史氏（５８）、２００８年北京五輪男子４×１００メートルリレー銀メダリストの末続慎吾氏（４６）も参加して共演した。

集まった小中学生約１８０人を前にしたトークショーでは子供から「好きなアニメはありますか？」というまさかの質問が出た。イチロー氏は「アニメか…、好きなアニメか…」と頭を抱えながら悩むと、「ぼく本が読めない。漫画ですら。動いているアニメじゃないとダメ。本は読んだことがない。進んでも１日１０ページくらい。次の日１１ページ目行くけど、忘れているから読めない。アニメは音で入ってくる」と衝撃事実を公表して子供たちを驚かせた。

好きなアニメは「ドラゴンボール」として「しっかり見ましたね。誰が好きかという話になるけど性格が出る。悟空が好きな人が多いと思うけど僕はベジータが好き。あのプライドと、もろさと。しみじみしてしまう。サイヤ人なのに人間っぽい。ベジータ好き。悟空にかなわないと認めるところ素敵」と明かした。

質問した少年から「予想と合ってました！」と返され、「昭和のアニメだから。昭和のアニメで有名なのはドラゴンボールだから」と言われると「こら！ 言い方気をつけなさい！」と５２歳になったイチロー氏はたじたじだった。

ユニクロが主催した同イベント。イチロー氏らトップアスリートがコーチとなって、子どもたちにスポーツを好きになるよろこびやうまくなる楽しさを伝えるイベントとなっている。