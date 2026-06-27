Ｊ１神戸からＪ２磐田に完全移籍で加入した元日本代表ＭＦ乾貴士（３８）が２７日、新たな挑戦への決意を口にした。「Ｊ１昇格は難しい挑戦ですが、しっかりチャレンジして、楽しみながら勝ちにこだわってやっていきたい」。頼れるベテランが昇格請負人として、秋葉忠宏監督（５０）と再びタッグを組む。

やはり清水への愛着から、ライバルクラブへの移籍は「すごく悩んだし、難しい決断だった」という。それでも、幼少期にパスサッカーを展開していた磐田に刺激を受けていたことに加え、今季は神戸で特別大会の出場は６試合にとどまっていた。「エスパルスは特別なクラブ。いろんな方々を複雑な思いにさせてしまう決断になったが、自分のサッカー人生もあと何年できるか分からない。後悔はしたくなかった」と移籍を決断した理由を明かした。

背番号は「１０」をクラブ側から提示されたものの「荷が重い」と固辞し、選んだのは「２３」。元日本代表ＦＷ岡崎慎司氏や、清水時代に親交が深かった日本代表ＦＷ鈴木唯人が清水で背負った番号だ。「以前もつけたことはありますが、好きな選手がつけている番号だったので、つけてみたかった」と笑顔を見せた。

北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦でＷ杯初出場を果たした鈴木唯については、「まずはうれしかったですし、やっと出たなという気持ち。もっと早く使ってほしかったし、早く点を取ってほしいという思いもあります。まだ連絡はしていませんが、点を取ったら連絡しようかなと思っています」とエールを送った。

獲得にはＪ２藤枝を率いる槙野智章監督からのアプローチもあったという。それでも乾が選んだのは、清水時代にサイドだけでなくトップ下でも起用され、自身のプレーの幅を広げてくれた秋葉監督の下だった。指揮官も「４５歳、５０歳までカズさんに負けないぐらいやらせたいと思っていますし、昇格には彼の力が必要」と全幅の信頼を寄せる。乾は指揮官と抱く夢も同じだ。「Ｊ１で強いジュビロを作りたい。Ｊ１にチームを上げて、その中で（清水と）ダービーをやりたい」。昇格請負人のベテランが、サックスブルーに新たな風を吹き込む。