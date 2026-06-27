紺野あさ美、長男リクエストのキャラ弁公開「再現度高すぎ」「アイデアすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】元モーニング娘。のメンバーで元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美が6月27日、自身のInstagramを更新。長男にリクエストされたというキャラクター弁当を公開した。
【写真】元モー娘。「お腹にはツナマヨが」高クオリティのカビゴンのキャラ弁
紺野は「＃長男弁当」「カビゴンリクエストで全身挑戦してみたのだが 時間切れで足がちくわに（本当は塩にぎり想定）」と記し、アニメ「ポケットモンスター」のキャラクター・カビゴンのキャラクター弁当を公開。ご飯と海苔で頭と胴体、腕の形と模様を作り、ちくわを足に見たてたカビゴンの周りに顔を描いたウインナーや唐揚げ、ミニトマト、ブロッコリーなどのおかずが詰められ、みかんの入った別容器もつけられており、「お腹にはツナマヨがいます」とカビゴンの胴体部分にコメントが添えられている。
この投稿に、ファンからは「カビゴンの再現度高すぎ」「カビゴンもウインナーも可愛すぎる」「アイデアすごい」「詰め方が丁寧」「愛情たっぷり」「器用」などの声が上がっている。
紺野は2001年、モーニング娘。第5期メンバーとしてデビュー。2006年、グループを卒業し、慶應義塾大学環境情報学部に入学。2011年にテレビ東京にアナウンサーとして入社し活躍。2017年5月をもって退社した。
2017年1月にはプロ野球・杉浦稔大投手と結婚。同年9月に第1子となる女児を、2019年2月に第2子となる男児、2021年8月に第3子となる男児、2024年8月に第4子となる女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】元モー娘。「お腹にはツナマヨが」高クオリティのカビゴンのキャラ弁
◆紺野あさ美、長男リクエストのキャラ弁公開
紺野は「＃長男弁当」「カビゴンリクエストで全身挑戦してみたのだが 時間切れで足がちくわに（本当は塩にぎり想定）」と記し、アニメ「ポケットモンスター」のキャラクター・カビゴンのキャラクター弁当を公開。ご飯と海苔で頭と胴体、腕の形と模様を作り、ちくわを足に見たてたカビゴンの周りに顔を描いたウインナーや唐揚げ、ミニトマト、ブロッコリーなどのおかずが詰められ、みかんの入った別容器もつけられており、「お腹にはツナマヨがいます」とカビゴンの胴体部分にコメントが添えられている。
◆紺野あさ美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カビゴンの再現度高すぎ」「カビゴンもウインナーも可愛すぎる」「アイデアすごい」「詰め方が丁寧」「愛情たっぷり」「器用」などの声が上がっている。
紺野は2001年、モーニング娘。第5期メンバーとしてデビュー。2006年、グループを卒業し、慶應義塾大学環境情報学部に入学。2011年にテレビ東京にアナウンサーとして入社し活躍。2017年5月をもって退社した。
2017年1月にはプロ野球・杉浦稔大投手と結婚。同年9月に第1子となる女児を、2019年2月に第2子となる男児、2021年8月に第3子となる男児、2024年8月に第4子となる女児を出産している。（modelpress編集部）
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