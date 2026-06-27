板野友美、妹・成美とリンクコーデでディズニー満喫「美人姉妹」「やっぱり似てる」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】元AKB48でタレントの板野友美が6月26日、自身のInstagramを更新。自身がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGELのメンバーで実妹の板野成美との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB神7「やっぱり似てる」美人妹とのディズニーショット
友美は「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」とつづり、実妹の成美と東京ディズニーリゾートを訪れた際の姿を投稿。「デニム＋赤＋ドット」「みんなもディズニーコーデしてね」とコメントし、大きな赤のスパンコールリボンが付いたハート柄のミニーマウスのカチューシャをして、お互いに顔を寄せ合う仲睦まじい姉妹ショットを披露した。友美は白ベース、成美は黒ベースのドット柄のトップスに、それぞれ鮮やかな赤のカーディガンを肩掛けした、リンク感あるスタイルを見せている。
成美は自身の誕生日である8月21日にRoLuANGELを卒業することを発表している。
この投稿に、ファンからは「双子コーデ最高に可愛い」「美人姉妹すぎる」「リンクコーデの参考になる」「やっぱり似てる」「2人とも肌が綺麗」「仲良しショットにほっこり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB神7「やっぱり似てる」美人妹とのディズニーショット
◆板野友美、妹・成美と「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」
友美は「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」とつづり、実妹の成美と東京ディズニーリゾートを訪れた際の姿を投稿。「デニム＋赤＋ドット」「みんなもディズニーコーデしてね」とコメントし、大きな赤のスパンコールリボンが付いたハート柄のミニーマウスのカチューシャをして、お互いに顔を寄せ合う仲睦まじい姉妹ショットを披露した。友美は白ベース、成美は黒ベースのドット柄のトップスに、それぞれ鮮やかな赤のカーディガンを肩掛けした、リンク感あるスタイルを見せている。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「双子コーデ最高に可愛い」「美人姉妹すぎる」「リンクコーデの参考になる」「やっぱり似てる」「2人とも肌が綺麗」「仲良しショットにほっこり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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