1年半こびりつかない！『evercook』フライパンがおすすめすぎる。編集者愛用品
オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet 吉川。フライパンの「すぐに焦げつくようになる問題」に長年悩まされていた私が、ついにたどり着いた逸品をご紹介します！
おすすめしたいのが、ドウシシャの『evercook（エバークック） ガス火専用 軽量 フライパン』。独自の製法によるフッ素樹脂加工で、その名の通り「こびりつきにくさ」が長持ちするんです。少量の油で快適に調理でき、汚れもスルッと落ちるため少量の洗剤でお手入れ完了。毎日の調理から後片づけまでのストレスをなくしてくれる、長く愛用しているアイテムです。
ドウシシャ
evercook(エバークック) ガス火専用 軽量 フライパン
参考価格 20cm \3630（税込み）、28cm \4730（税込み）
夫と子ども3人（うち上2人は高3、中2の食べ盛り男子！）の5人家族であるわが家で、いちばん使用頻度の高い調理器具といえばフライパンです。毎日のおべんとう作りもマストなので、必然的に出番が多くなります。
忙しい毎日を考えると、軽くてこびりつかず、お手入れしやすいフッ素樹脂加工のものがいちばん。これまではコスパ重視でいろいろ試し、焦げつきやすくなったら買い替える……を繰り返していました。当然ながら当たりハズレもあり、なかには1ヵ月もたたずに焦げつき始めて「チーン」となることも。
そんなとき、編集部の企画会議で「これいいよ！」と話題になっていて、試しに買ってみたのがこの『evercook』でした。
1年半たってもこびりつき知らず！ 圧倒的な「長持ち」力
使ってみて驚いたのは、とにかく長持ちすること！ 購入したのは2024年の11月ですが、1年半が経過した現在（2026年夏時点）でも、いまだにこびりつき知らずです。見た目こそ多少の使用感は出てきたものの、調理の快適さは変わらずツルンツルン。目玉焼きはフライ返しいらずで、フライパンからお皿へ直接滑らせて盛りつけできちゃいます。
ギョウザも焦げつかず、すべらせるとこんなにもツルンッ！
オレンジページnet編集部 吉川
こびりつかないから「焼きもの」がカリッと香ばしく仕上がる
ソテーなどの「焼きもの」が、カリッと香ばしくおいしく仕上がるのも推しポイント。お肉の皮目などもフライパンにくっつくことなく、きれいな焼き色がつけられます。
写真は1年半たった時点のものですが、ハードに使ってこの使用感を維持してくれるなんて、本当に素晴らしすぎる……！
オレンジページnet編集部 吉川
水の勢いだけでスルッ！ 洗い物のプチストレスが激減
そして何より助かっているのが、洗い物が圧倒的にラクなこと！ こびりつきが少ないので、お湯や水の勢いだけでおおよその汚れがスルッと落ちてしまいます。忙しい毎日のキッチンを支えてくれる、本当に頼もしい相棒です♪
ソースや油汚れのあとでもスポンジが汚れにくく、後片づけのプチストレスが格段に減りました！
オレンジページnet編集部 吉川
商品データ
ドウシシャ
evercook(エバークック) ガス火専用 軽量 フライパン
20cm \3630（税込み）、28cm \4730（税込み）
https://www.evercook-kitchen.com/lineup.html#lineup_GAS%EF%BC%8F
オレンジページnet編集部
吉川
徳島県出身。小学生・中学生・高校生の3人の子育て中。ごはんの好みがバラバラな中、家族5人全員から「おいしい」がもらえるレシピを日々模索中。全員がキムチ鍋を食べられるようになった（しかも「大好き」レベル）ことが、地味にうれしい今日このごろ。趣味のテニス後、ビールを飲むのが至福のひととき。うさぎ占いはレッキス。
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