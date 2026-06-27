1年半こびりつかない！『evercook』フライパンがおすすめすぎる。編集者愛用品

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet 吉川。フライパンの「すぐに焦げつくようになる問題」に長年悩まされていた私が、ついにたどり着いた逸品をご紹介します！

おすすめしたいのが、ドウシシャの『evercook（エバークック） ガス火専用 軽量 フライパン』。独自の製法によるフッ素樹脂加工で、その名の通り「こびりつきにくさ」が長持ちするんです。少量の油で快適に調理でき、汚れもスルッと落ちるため少量の洗剤でお手入れ完了。毎日の調理から後片づけまでのストレスをなくしてくれる、長く愛用しているアイテムです。



ドウシシャ evercook(エバークック) ガス火専用 軽量 フライパン 参考価格 20cm \3630（税込み）、28cm \4730（税込み） 夫と子ども3人（うち上2人は高3、中2の食べ盛り男子！）の5人家族であるわが家で、いちばん使用頻度の高い調理器具といえばフライパンです。毎日のおべんとう作りもマストなので、必然的に出番が多くなります。 忙しい毎日を考えると、軽くてこびりつかず、お手入れしやすいフッ素樹脂加工のものがいちばん。これまではコスパ重視でいろいろ試し、焦げつきやすくなったら買い替える……を繰り返していました。当然ながら当たりハズレもあり、なかには1ヵ月もたたずに焦げつき始めて「チーン」となることも。 そんなとき、編集部の企画会議で「これいいよ！」と話題になっていて、試しに買ってみたのがこの『evercook』でした。