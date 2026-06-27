いしだ壱成、妹・すみれとの2ショットに反響「雰囲気似てる」「微笑ましい」
【モデルプレス＝2026/06/27】俳優のいしだ壱成が6月27日までに自身のInstagramを更新。妹で俳優のすみれとの2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】51歳大物俳優「雰囲気似てる」美人妹公開
いしだは「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー！！」とつづり、舞台のオフショットを複数枚投稿。舞台のオリジナルTシャツを着た共演者との写真などを載せている。
また、「今日は嬉しいことに、可愛い可愛い、妹のすみれが観にきてくれました」とコメントし、妹・すみれとオリジナルTシャツ姿のいしだが笑顔を見せた2ショットも公開している。
この投稿に「舞台お疲れ様でした」「すみれちゃん可愛い」「雰囲気似てる」「微笑ましい」「美人な妹さんですね」「Tシャツの癖が強くて好き」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆いしだ壱成、すみれとの2ショットを公開
いしだは「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー！！」とつづり、舞台のオフショットを複数枚投稿。舞台のオリジナルTシャツを着た共演者との写真などを載せている。
◆いしだ壱成の投稿に反響
この投稿に「舞台お疲れ様でした」「すみれちゃん可愛い」「雰囲気似てる」「微笑ましい」「美人な妹さんですね」「Tシャツの癖が強くて好き」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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