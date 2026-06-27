町田啓太、新ヘアに反響相次ぐ「色気すごい」「国宝級です」
【モデルプレス＝2026/06/27】俳優の町田啓太が6月26日に自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】35歳イケメン俳優「色気すごい」黒髪で雰囲気ガラリ
町田は「黒髪になりました」とつづり、ライフスタイル誌「GOETHE」の9月号のオフショットを複数枚投稿。ドラマ撮影の関係で金髪にしていた髪を黒色にしたヘアスタイルを公開した。耳にかかる長さの髪をウェーブに巻き、前髪をセンター分けにした大人びた髪型となっている。
この投稿に「カッコよすぎます」「大人っぽい」「色気すごい」「やっぱり黒髪が好きです」「爽やかですね」「国宝級です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳イケメン俳優「色気すごい」黒髪で雰囲気ガラリ
◆町田啓太、黒髪スタイル公開
町田は「黒髪になりました」とつづり、ライフスタイル誌「GOETHE」の9月号のオフショットを複数枚投稿。ドラマ撮影の関係で金髪にしていた髪を黒色にしたヘアスタイルを公開した。耳にかかる長さの髪をウェーブに巻き、前髪をセンター分けにした大人びた髪型となっている。
◆町田啓太の投稿に反響
この投稿に「カッコよすぎます」「大人っぽい」「色気すごい」「やっぱり黒髪が好きです」「爽やかですね」「国宝級です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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