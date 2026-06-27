◇FIFAW杯北中米大会1次リーグG組 イラン1ー1エジプト（2026年6月26日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組最終第3戦で、26日（日本時間27日）にイラン（FIFAランク20位）がエジプト（同29位）と対戦。試合開始早々に先制を許したが、すぐに追いついて後半は得点を奪えず引き分けに終わった。この結果によってG組3位となったイランの初の決勝トーナメント進出は、他組の結果待ちとなった。

イランはここまで2分けで勝ちきれない試合が続いていた。勝てば初の決勝トーナメント進出が決まる大事な一戦。

前半5分に先制を許したが、4分後にペナルティエリア右でPKを獲得。しかしキッカーのFWメヘディ・タレミ（オリンピアコス）が止められて同点には追いつけなかった。同14分にDFミラド・モハンマディ（ペルセポリス）が放ったシュートは止められたが、こぼれ球に反応したDFラミン・レザイアン（フーラド）が右足でゴールを決めて追いつき、1―1で前半を折り返した。

後半アディショナルタイムにチャンスが訪れた。左サイドのフリーキックのセットプレーのチャンス。こぼれ球に反応したDFショジャ・ハリルザデ（トラクトゥール）が押し込んでゴールネットを揺らした。しかしVARの結果、オフサイドの判定でノーゴールとなり、引き分けのまま試合終了。

試合後に同点弾を決めたレザイアンは「今日、私たちが死のうがどうなろうが、そんなことはどうでもよかった。私たちはただ、国民の皆さんに喜んでほしかった、幸せになってほしかっただけなんだ」と訴えた。

「イランの皆さん、私たちはあなたたちを愛しています。そして、ただ『申し訳ない』としか言えません」と涙が止まらなかった。

イランは国際情勢により、当初は米アリゾナ州に拠点を置く予定だったが、滞在地をメキシコ・ティフアナに変更。1次リーグ2試合はティフアナから試合前日の米国入りを余儀なくされていた。

AP通信によると、米国土安全保障省はイラン代表に対する渡航制限を緩和し、チームが試合の2日前に米国に入国することを許可すると発表したという。