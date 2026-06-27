◇2026九州オープンゴルフ（2026年6月27日 福岡市 福岡カンツリー倶楽部＝6599ヤード、パー71 優勝賞金300万円（＋副賞200万円））

福岡・沖学園高出のプロ6年目、石塚祥利（23）がプレーオフを制して大会初優勝を決めた。第2ラウンドで首位に並んでいた石塚は最終日に4バーディー、1ボギーの68とスコアを伸ばし、通算11アンダーで、稲森佑貴（31＝国際スポーツ振興協会）と並ぶ首位でフィニッシュ。決着はプレーオフにもつれ込んだが、18番パー5での1ホール目に石塚がバーディーを決めて稲森を下した。

石塚は第3ラウンドで一時、稲森に3打差をつけられたが「14番でバーディーが取れたのが大きい」。さらに2打差となって迎えた17番では稲森がボギーを叩き、石塚がバーディーを奪取。一気にタイに並んでプレーオフに持ち込んだ。

石塚は沖学園高3年のときに、極度のイップスになりパッティングの際に手が動かないことがあったため、それまでの右打ちから左打ちに変更。ショットは右、パットは左でプレーするユニークなプロとして知られる。それでも「今の自分の強みはパッティング。今週もずっとパットの調子がよかった」。プレーオフで決着をつける1メートルのバーディーパットも左打ちでしっかり沈めた。かつての自らの“弱点”を強みに替えた石塚が九州タイトルをがっちりとつかんだ。優勝した石塚には10月の日本オープン（滋賀・タラオCC）の出場権が与えられた。

1打差の10アンダー、3位に出利葉太一郎（25＝フリー）が入った。8アンダーの4位は芹沢慈眼（25＝サンエツ工業）だった。

また大分・柳ケ浦高3年の比嘉玲王（れお、17）が通算1オーバーの38位で初のベストアマを獲得した。

競技は26日に行われる予定だった第3ラウンドが豪雨で中止となり、72ホールから54ホールに短縮された。

▼38位・比嘉玲王 3日間ともショットが安定して左右のブレが少なかった。課題のパットはまだまだ練習しなければと思う。（沖縄出身、初のベストアマに）

（九州オープン最終ラウンド上位成績）

―11（1）石塚 祥利 202

（2）稲森 佑貴 202

―10（3）出利葉太一郎 203

―8（4）芹沢 慈眼 205

―7（5）内山 遥人 206

―6（6）古川 雄大、蛭川 隆、野元 貴弘、岡村 了、遠藤 健太、枝川 吏輝 207