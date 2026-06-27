女優山谷花純（29）が27日、都内で自身2作目の写真集「遠距離、現在此。」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催した。

30歳を目前に、11年ぶりに写真集を発売。水着カットやランジェリーカットなど、30代に近づいた大人な写真も収録した。

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）に、荒木村重の妻、だし役で出演。迫真の演技に大きな反響があったといい、「まさかここまでの反響をいただけるとは思っていなかった。『豊臣兄弟！』にとにかく出たいと思って昨年を過ごしていたので、努力が実を結んで、報われました」と笑みを浮かべた。

20代でやり残したことを問われると、「家を買うことぐらいですかね」と笑いを誘い、「あと、レッドカーペットを歩きたかったですね。でもお仕事もありがたいことにたくさんいただいて、思い描いていた夢がいっぱいかなった年でした」と振り返った。

さらに「30代へすごく憧れがあって、早くなりたかった。30代の方って余裕があって人生を楽しまれている印象があるので、私も年下に憧れられるような女性になりたい」と理想を語った。