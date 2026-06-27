“幻決勝弾”イランの悲願お預けも3位争いで韓国より上位でフィニッシュ、GL最終日の3組を残すのみ
歓喜の輪が一瞬にして解けた。勝てば悲願の決勝トーナメント進出を自力で決めることができたイラン代表は、1-1の終盤にエジプトゴールに迫り続ける。そして後半アディショナルタイム3分にFKから生まれた混戦をDFショジャー・ハリルザデが押し込んだ。
しかし歓喜もつかの間、得点シーンについてVARチェックが入ると、ハリルザデのポジションがオフサイドだったとしてノーゴール判定になる。足先がわずかに出ていた。試合はこのまま1-1で終了し、エジプトが2位、イランが3位でグループリーグの戦いを終えた。
グループリーグの戦いはJ、K、Lの残り3組となっている。各組3位の上位8チームが決勝トーナメントに進むことになっているが、F組のスウェーデン、E組のエクアドル、B組のボスニア・ヘルツェゴビナ、D組のパラグアイ、I組のセネガルの5チームが決勝トーナメント進出を決定した。
残すは3枠だが、現在差上位はイラン。続いて明日に試合を残すクロアチア、そして韓国がギリギリの8位で踏みとどまっている。しかし直後には明日に試合を残すアルジェリアが迫っており、緊張感のある展開は最後まで続きそうだ。
(勝ち点)試合数、得点、得失差
1.☆スウェーデン(4) 3 7 0
2.☆エクアドル(4) 3 2 0
3.☆ボスニア・ヘルツェゴビナ(4) 3 5 -1
4.☆パラグアイ(4) 3 2 -2
5.☆セネガル(3) 3 8 +2
6 イラン(3) 3 3 0
7.クロアチア(3) 2 3 -1
8.韓国(3) 3 2 -1
――――
9.アルジェリア(3) 2 2 -2
10.スコットランド(3) 3 1 -3
11.ウルグアイ(2) 3 3 -1
12.コンゴ民主共和国(1) 2 1 -1
しかし歓喜もつかの間、得点シーンについてVARチェックが入ると、ハリルザデのポジションがオフサイドだったとしてノーゴール判定になる。足先がわずかに出ていた。試合はこのまま1-1で終了し、エジプトが2位、イランが3位でグループリーグの戦いを終えた。
残すは3枠だが、現在差上位はイラン。続いて明日に試合を残すクロアチア、そして韓国がギリギリの8位で踏みとどまっている。しかし直後には明日に試合を残すアルジェリアが迫っており、緊張感のある展開は最後まで続きそうだ。
(勝ち点)試合数、得点、得失差
1.☆スウェーデン(4) 3 7 0
2.☆エクアドル(4) 3 2 0
3.☆ボスニア・ヘルツェゴビナ(4) 3 5 -1
4.☆パラグアイ(4) 3 2 -2
5.☆セネガル(3) 3 8 +2
6 イラン(3) 3 3 0
7.クロアチア(3) 2 3 -1
8.韓国(3) 3 2 -1
――――
9.アルジェリア(3) 2 2 -2
10.スコットランド(3) 3 1 -3
11.ウルグアイ(2) 3 3 -1
12.コンゴ民主共和国(1) 2 1 -1