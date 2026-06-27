ロス五輪世代DF永野修都、高卒即鳥取→藤枝レンタルからFC東京復帰「リーグ優勝の力になりたい」
FC東京は27日、藤枝MYFCへ育成型期限付き移籍していたDF永野修都(20)の復帰を発表した。
永野は高卒1年目で開幕前にガイナーレ鳥取へ育成型期限付き移籍すると、ロサンゼルス五輪世代の日本代表として今年1月のU23アジアカップで優勝を経験。藤枝では元日本代表DF槙野智章氏から指導を受けて17試合に出場し、J2・J3EAST-Bベストイレブンに選出された。
藤枝を通じて「槙野監督の下、百年構想リーグを戦ってきた中で、2026-27シーズンも藤枝MYFCの選手として、皆さんと共に戦いたいという思いも強くありました。しかし自分の夢に向けて考えたときに、悩みながらも今回、FC東京に戻る決断をしました」とコメントしている。
FC東京を通じては以下のように伝えている。
「J1リーグ優勝を絶対に成し遂げなければならないこのシーズンに、東京のエンブレムを背負って戦えることを誇りに思います。この一年半、ガイナーレ鳥取と藤枝MYFCへの移籍で、多くのことを経験できました。そして、ここからはJ1リーグの舞台で成長できたところを発揮し、リーグ優勝の力になりたいと思います。アカデミーから長く着けてきた東京のエンブレムを、はじめてプロ選手として着けられることを嬉しく感じるとともに、その責任と熱い気持ちを持って戦いたいと思います。応援をよろしくお願いします!」
永野は高卒1年目で開幕前にガイナーレ鳥取へ育成型期限付き移籍すると、ロサンゼルス五輪世代の日本代表として今年1月のU23アジアカップで優勝を経験。藤枝では元日本代表DF槙野智章氏から指導を受けて17試合に出場し、J2・J3EAST-Bベストイレブンに選出された。
藤枝を通じて「槙野監督の下、百年構想リーグを戦ってきた中で、2026-27シーズンも藤枝MYFCの選手として、皆さんと共に戦いたいという思いも強くありました。しかし自分の夢に向けて考えたときに、悩みながらも今回、FC東京に戻る決断をしました」とコメントしている。
「J1リーグ優勝を絶対に成し遂げなければならないこのシーズンに、東京のエンブレムを背負って戦えることを誇りに思います。この一年半、ガイナーレ鳥取と藤枝MYFCへの移籍で、多くのことを経験できました。そして、ここからはJ1リーグの舞台で成長できたところを発揮し、リーグ優勝の力になりたいと思います。アカデミーから長く着けてきた東京のエンブレムを、はじめてプロ選手として着けられることを嬉しく感じるとともに、その責任と熱い気持ちを持って戦いたいと思います。応援をよろしくお願いします!」