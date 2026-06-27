キム・ジンヒョン、福井光輝移籍のC大阪がGK補強!磐田から阿部航斗をレンタル、上林豪がレンタル復帰
セレッソ大阪は27日、ジュビロ磐田からGK阿部航斗(28)が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は27年6月30日まで。また松本山雅FCに期限付き移籍していたGK上林豪(23)が復帰する。
阿部はクラブを通じ「J1の中でもビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。2年前に対戦相手としてYANMAR HANASAKA STADIUMでプレーした時に、最高の雰囲気の中で試合をしたのを覚えています。これからは心強い味方としてみなさんと共に闘えることを楽しみにしています!」とコメント。
上林も「またこのエンブレムを背負い戦えることを嬉しく思います。ピッチで自分の価値を証明し、チームに貢献できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします!」とあいさつしている。
C大阪はGKキム・ジンヒョンが栃木シティに期限付き移籍、GK福井光輝が浦和レッズに完全移籍することが決まっている。
阿部はクラブを通じ「J1の中でもビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。2年前に対戦相手としてYANMAR HANASAKA STADIUMでプレーした時に、最高の雰囲気の中で試合をしたのを覚えています。これからは心強い味方としてみなさんと共に闘えることを楽しみにしています!」とコメント。
上林も「またこのエンブレムを背負い戦えることを嬉しく思います。ピッチで自分の価値を証明し、チームに貢献できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします!」とあいさつしている。
C大阪はGKキム・ジンヒョンが栃木シティに期限付き移籍、GK福井光輝が浦和レッズに完全移籍することが決まっている。