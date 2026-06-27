ラウールがバキバキ腹筋からティアラをのせた美しいビジュまで披露！23歳バースデー記念まとめに「金髪王子様のよう」「色気とかわいさが共存してる」「本当唯一無二の存在」

■変幻自在な表紙ショットの数々が一挙公開

【写真】ラウールのバキバキ腹筋＆ティアラをのせた美しいビジュなど15ショットまとめ①～②

6月27日に誕生日を迎えたSnow Manラウール。このたび書店関連のSNSが、ラウールの誕生日を記念して、ラウールの表紙をまとめた画像と祝福の声をポストしている。

“雑誌のFujisan.co.jp”公式SNSでは、

「6/27 お誕生日おめでとうございます

唯一無二の存在感を放つラウールさんの表紙」

として、9つ雑誌の表紙をまとめた画像を投稿。バキバキの腹筋に白スーツを合わせた金髪のクールな姿から、透明感あふれるアップショット、黒髪に強い目力でカメラを見つめた姿など、どれも雰囲気のまったく違う写真が並んでいる。

“HMV&BOOKS/HMV”公式SNSでは、

「本日6月27日はSnow Manラウールさんのお誕生日

Happy 23rd Birthday Snow Manの頼れる末っ子 さらに飛躍の年になりますように」

と言葉を添えて、6つの雑誌の表紙がまとめられており、こちらも夏の日差しを浴びたような金髪×白Tシャツの明るいショットから、ティアラをつけ前髪が目にかかったアンニュイな黒髪黒ジャケット姿など、変幻自在の姿を披露している。

ファンからは「金髪姿、王子様のよう」「色気とかわいさが共存してる」「本当唯一無二の存在」などの声があがっている。