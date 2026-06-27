６月２７日の小倉１１Ｒ・薩摩Ｓ・３歳上３勝クラス（ダート１７００メートル＝１５頭立て）は、３番人気のゴッドブルービー（牡６歳、栗東・角田晃一厩舎、父パイロ）が勝利した。現級で２着が５回あり、待望のオープン入りを決めた。勝ち時計は１分４２秒９（重）。

中団でリズム良く追走。３角過ぎから外に持ち出され、４角４番手で直線に向いた。豪快に脚を伸ばし、ラストは２着シンビリーブ（川田将雅騎手）との一騎打ち。ゴール手前で首差前に出た。

コンビ１２戦目だった角田大和騎手は「次はないっていうイメージで乗って、しっかり結果を出してくれました。本当に堅実でいい馬です」とパートナーに脱帽。「次、頑張れるかがこの馬の勝負所。ポテンシャルはそれなりにあるので、頑張れるのではないかと思っています」と期待した。

角田調教師は「得意舞台で（勝ってくれた）。ちょっと速い、軽い馬場の方が走りやすい。あとは展開ひとつだと思っていました」と振り返った。この後は阿蘇Ｓ・３歳上オープン（７月１２日、小倉・ダート１７００メートル）に向かう。