シンガー・ソングライターのジャスティン・ビーバーの妻でモデルのヘイリー・ビーバー(29)が、リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアンのビジネスにおける才覚に深い感銘を受けていることを明かした。



【写真】家庭も夫婦仲の愛情豊か 圧がすごいジャスティン・ビーバーとヘイリー

キムが2019年に共同設立したブランド、スキムズの新しい広告キャンペーンに起用されたヘイリーは、W誌に「ブランドとキムには非常に明確なビジョンがあり、顧客が製品に何を求めているかを心から大切にしている。それがプロセスのあらゆる段階に反映されていた」と振り返った。



スキムズの「Everyday Cotton」コレクションのキャンペーンに登場しているヘイリーだが、同ブランドの過去の広告のなかでも特にお気に入りがあるという。「90年代のスタイルからインスピレーションを受けている身として、モデルのケイト・モスを起用したキャンペーンは極めてアイコニック(象徴的)だったと思う」



世界トップクラスの収入を得るモデルでありながら、ヘイリーは普段、非常にシンプルでベーシックな服装を好んでおり、毎日着たい理想のコーディネートを問われると、「ジーンズと白Tシャツのヘビロテ！」と答えていた。



そんなヘイリーは以前、インタビュー誌の取材に対し、育児への本音を明かしていた。現在の世界情勢に「親として最大の不安」を感じ、息子の将来に閉塞感を覚える瞬間もあると吐露。しかし、夫ジャスティン・ビーバーともども愛情豊かな家庭環境を築くことに努めながら、目の前で急速に成長していく息子の姿を見守る日々に、母親としての大きな喜びと興奮を感じていると語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）