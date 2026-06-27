不思議と出会える夏休みの科学！ 稲盛財団「こども科学博2026」

記事ポイント 稲盛財団が「こども科学博2026」を京都市勧業館 みやこめっせで開催します「こども科学博2026」は「地球を探検」をテーマに深海や溶岩などを取り上げます「こども科学博2026」は入場無料で、事前申込と抽選により参加できます 稲盛財団が「こども科学博2026」を京都市勧業館 みやこめっせで開催します「こども科学博2026」は「地球を探検」をテーマに深海や溶岩などを取り上げます「こども科学博2026」は入場無料で、事前申込と抽選により参加できます

稲盛財団が、2026年7月31日(金)から8月2日(日)まで「こども科学博2026」を開催します。

会場は京都市勧業館 みやこめっせ、2026年のテーマは「地球を探検」です。

光の届かない深海の世界や、火山から噴き出す溶岩など、毎日の暮らしにつながる地球の不思議を探ります。

稲盛財団「こども科学博2026」

開催期間：2026年7月31日(金)・8月1日(土)・2日(日)時間：10:00〜17:00入場受付時間：(1)10:00〜12:30、(2)13:00〜15:30会場：京都市勧業館 みやこめっせ入場料：無料参加方法：要事前申込、抽選事前申込受付：7月16日(木)23:59まで

「こども科学博2026」は、京都市勧業館 みやこめっせで3日間行われる夏休みの科学イベントです。

2026年は「地球を探検」をテーマに、地球上に潜むさまざまな不思議を探り、考える機会をつくります。

参加申し込み方法や体験コーナーの詳細は、「こども科学博2026」公式サイトで案内されます。

深海や溶岩から地球の不思議を探るテーマ

「地球を探検」では、光の届かない深海の世界や、火山から噴き出す溶岩などが取り上げられます。

日常からは想像もつかない世界が、毎日の暮らしにつながっていることに目を向けます。

地球上に潜むさまざまな不思議を探り、考える機会となる科学の祭典です。

桝 太一氏がアンバサダーとしてステージショーに登壇予定

アンバサダー：桝 太一氏所属：同志社大学ハリス理化学研究所 助教予定：ステージショーに登壇

「こども科学博2026」には、桝 太一氏がアンバサダーとして参加します。

ステージショーにも登壇する予定です。

桝氏は、足もとにある「土」から「深海」までを、かぞえきれないほどのナゾとフシギのかたまりとしてコメントしています。

見て、触れて、気づいて、考えることを通じて、地球のおもしろさを発見する冒険の入り口としています。

五感を使った体験とコミュニケーション

「こども科学博」は、稲盛財団の社会啓発事業「こどものキヅキ応援プロジェクト」の一つとして2019年にスタートしました。

五感を使った体験とコミュニケーションを通じて、楽しく科学にふれる機会をつくるプログラムです。

子どもたちが不思議と出会い、自分で調べてみようと思うきっかけとなることを目指しています。

毎回テーマを変えて開催する夏休みの科学イベント

開始：2019年2025年テーマ：「体感するからだ」2025年会場：京都市勧業館みやこめっせ2025年開催：8月に3日間2025年来場者：延べ6,200人今後：毎年夏休みに京都市内での開催を予定

「こども科学博」は、参加する子どもたちにさまざまな分野への興味関心を育んでほしいとの思いから、毎回テーマを変えています。

2025年は「体感するからだ」をテーマに、京都市勧業館みやこめっせで開催されました。

夏休みに京都市内で開かれる科学イベントとして、子どもたちの「驚き(！)」や「疑問(？)」が生まれる場を目指しています。

深海や溶岩といった日常から離れた題材が、暮らしと地球のつながりを考える入口になります。

見て、触れて、気づいて、考える体験を通じて、子どもたちが科学の不思議に向き合う場として広がります。

毎回テーマを変えて続く夏休みの科学イベントとして、京都市内で新しい「驚き」や「疑問」と出会う機会になります。

稲盛財団「こども科学博2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「こども科学博2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月31日(金)・8月1日(土)・2日(日)の3日間、10:00〜17:00に開催されます。

入場受付時間は(1)10:00〜12:30、(2)13:00〜15:30です。

Q. 「こども科学博2026」の会場はどこですか？

A. 会場は京都市勧業館 みやこめっせです。

入場料は無料で、参加には事前申込と抽選が必要です。

Q. 「こども科学博2026」のテーマは何ですか？

A. 2026年のテーマは「地球を探検」です。

光の届かない深海の世界や、火山から噴き出す溶岩など、地球上に潜む不思議を探ります。

Q. アンバサダーは誰ですか？

A. 桝 太一氏が「こども科学博2026アンバサダー」として参加します。

ステージショーにも登壇する予定です。

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