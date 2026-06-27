２６日に放送されたＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ デイリーハイライト」に、Ｅテレの人気番組「Ｔｈｅ Ｗａｋｅｙ Ｓｈｏｗ」から人気キャラのウェイキーとマリーゴールが登場し、スタジオを湧かせた。

この日は元サッカー日本代表の中沢佑二氏と中山雅史氏が解説として登場。さらに呼び込まれてスタジオに登場したのがウェイキーとマリーゴールだった。

「Ｔｈｅ Ｗａｋｅｙ Ｓｈｏｗ」毎週月〜金の午前７時から放送。ゲーム、音楽、ダンスなどで子どもたちの体も心も目覚めさせる番組。ウェイキーは緑のキャップがトレードマークの「旅するＤＪ」。マリーゴールは芸術の物知りで「パッション！」が口癖のネズミキャラ。

ウェイキーもマリーゴールも特注のユニフォーム姿で背番号は「０８４」。意味を聞かれた中山氏は「お、は、よー！」とズバリ的中させた。

このウェイキーらに合わせ、中沢氏も中山氏も時折子供に呼びかけるような平易な言葉で解説。「ブラジルって結構強いんだね〜」「どうやったら守り切れるかな、教えて中沢先生！」と求められ、中沢も「任せて！マリーゴール」と言って世界屈指のドリブラーであるビニシウス・ジュニオールを紹介。「ドリブルの切れ、シュートの精度、世界トップのレベルですからフリーでやるとゴールまで一直線、いかに抑えるかがキーになる」と説明し、ウェイキーも「ドッキドキだねえ」と大興奮だ。

最後は番組のエンディングテーマ「ぶんぶんぶん！」をウェイキーとマリーゴールでダンス。途中からは中沢氏と中山氏も一緒に激しいダンスを披露し、スタジオは大盛り上がり。元日本代表のレジェンドのダンスにウェイキーも「豪華過ぎるよね〜。本当にありがとう！」と感激しきりだ。

ネットもウェイキーたちの登場に「嬉しいねぇ、ゴンさん、番組中もウェイキーに優しかったから和んだ」「ゲスト解説者が中沢さんとゴンさんだとウェイキー達との絡みもよく、女優やアイドルがいる回より余程良い」「子供が２０時台に出演しているウェイキーとマリーを心配していたよ。長丁場お疲れ様」「ウェイキー、Ｗ杯でも見られて幸せだよー」「ウェイキーきっかけで多くの子どもたちがスポーツに興味を持つだろうな」「ウェイキーとマリーと解説の皆さんのおかげでサッカー余り詳しくない自分も楽しめました」「いつもならＹｏｕＴｕｂｅに変えてという娘だけどウェイキーが出てるおかげでＮＨＫのワールドカップニュース見せてくれた」などの声が上がっていた。