女優の山谷花純（29）が27日、都内で2nd写真集「遠距離、現在此。」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。

写真集の発売は約10年ぶり。「前回は無邪気さやフレッシュさを残した1冊になったけど、今回は大人になって成長した自分の姿を残すことができた」と充実感をにじませた。

写真集の出来映えについて、自己採点を求められると「80点」と回答。初めて撮影後の工程にも携わり「学びが多かった」と振り返り、意欲が沸いたことから「死ぬまでにもう1冊写真集作れたらいいなっていう夢ができた。その期待も込めて、あと20点残します」と語った。今年12月に30歳の誕生日を迎えるが、20代でやり残したことはないという。「家を買う…ぐらいですかね」と報道陣を笑わせた一方で「ありがたいことに、思い描いていた夢が一個一個かなった」と感謝の思いを込めた。

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、戦国武将・荒木村重の妻・だしを熱演。21日に放送された第24話では“今楊貴妃”と謳われただしの最期のシーンが描かれた。トータス松本演じる村重に逃げられ「おのれ！村重！」と力強く叫ぶ演技が話題となったが「まさかここまで反響をいただけると思ってなかった」とうれしそうな表情。同作への出演は念願だったとも明かし、「1個1個の努力が実を結んで、努力が報われた回でしたね」と放送を振り返った。