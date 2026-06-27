サッカーワールドカップ北中米大会・１次リーグＦ組の日本代表が２５日（２６日）、ダラスでスウェーデン代表に１−１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。

影山優佳とともに、ＤＡＺＮの生中継ゲストで出演したのは、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」のお天気キャスターなどを務め、「かわいすぎるキャスター」と呼ばれる中川絵美里（３１）。スタジアムの熱気を伝えた。

２７日（日本時間）午後には、Ｘを更新。ワールドカップ観戦は今回が初めてで、選手入場の時から涙、試合後にも涙していたが、「あの空間を体験して、幼少期の記憶、今までの日々や出来事、色んなことが一気に蘇って、終始想いが溢れました（放送中にも関わらず失礼しました、反響がすごい）」と説明。「どんどん大きくなって会場全体を包み込む日本サポーターのコールも本当にすごかった。誇りです。最高の祭り！目に映るもの全てが、輝いていました」と伝えた。

帰国後は東京のスタジオから、熱狂を伝えることを明かし、「その前に、帰国後すぐに ＴＢＳニュースキャスター生放送です！今夜もよろしくお願いいたします！！」と２７日夜の生放送出演を告知。これには「え？！帰国されて、ニュースキャスターにご出演なんですか…お疲れ様です」「中継でグッと感情が出ていたのを拝見して、画面越しにサッカー好きなのが伝わって来て嬉しくなりました」「忙しいだろうけど頑張って」「帰国して早速Ｎキャス、雨の中大変ですがチェックします！」などの声が届いている。