「マイナビオールスターゲーム2026」（7月28日東京ドーム、29日富山市民球場）のファン投票は28日に締め切られる。26日時点でパ・リーグの抑え投手部門でマチャド（オリックス）に次ぐ2位につけるロッテ・横山陸人投手は「ファンの皆さん、お願いします」と投票を呼びかけた。

7年目の今季は開幕からクローザーを務め、ここまで31試合に登板して両リーグトップの23セーブと、堂々の成績。セーブ数ではマチャドを5つ上回っているものの、26日の中間発表では31万2185票で、32万0441票でトップのマチャドに8256票差をつけられている。

この日のソフトバンク戦が台風接近による悪天候のため2日連続で中止となり、室内練習場での練習を終えた右腕は「マチャドさんも、WBCで活躍してるんで。ファンの皆さんが見たくなるのも、もちろんだと思いますし、あとはファンの方が本当に見たいと思う方に投票してもらえれば、僕的にはいいかなと思います」と結果を待つ。

ロッテ選手では中継投手で鈴木昭汰、二塁手部門で小川龍成がトップに立ち、遊撃手部門で友杉篤輝、外野手部門で西川史礁が2位につけている。抑え投手部門でロッテ選手がファン投票選出となれば、05年の小林雅英以来となる。