犬が急に食欲がなくなる原因

毎日のごはんの時間を楽しみにしている愛犬の食欲が急になくなってしまうと心配ですよね。一時的なものである場合もあれば、病気が原因である場合もあります。

ごはんは食べないけどおやつは食べる、という場合では少しホッとしますが、おやつも食べないとなると、食欲が全くないと言える状況でしょう。

食欲がないだけで、お散歩にも行くし元気はある、というときは、しばらく愛犬の様子をよく観察し、食欲がない原因を探ってみましょう。

1.急性胃腸炎の可能性がある

犬が急に食欲がなくなる原因として、急性胃腸炎の可能性があります。

急性胃腸炎は突然に発症することがあり、さっきまで元気にしていた愛犬の食欲が急になくなり、下痢や嘔吐の症状も見られることがあります。

軽い症状である場合では、急に食欲がなくなること以外に嘔吐や下痢などは見られず、1日～3日ほどで自然回復することがあります。

痛みはなく、不快感だけである場合、急に食欲がなくなった後も元気に遊んだり走り回ったりすることがあります。脱水症状を防ぐため、水分補給はしっかりできるようサポートしましょう。

子犬や老犬である場合では、重篤化してしまう恐れがあるため、急に食欲がなくなり、元気にしている様子であっても、獣医師に診てもらった方が安心でしょう。

2.歯周病が悪化した可能性がある

犬が急に食欲がなくなる原因として、歯周病が悪化した可能性があります。

口の中に痛みがあると、食べづらそうにすることがあります。さらに痛みが強くなり、食べたくても食べることができなくなり、急に食欲がなくなったように感じられるのです。

ごはんだと分かると嬉しそうにするけれど、食べようとしてやめたり、ニオイだけ嗅いだりすることがあります。

口臭がひどい、よだれが増える、歯石が歯を覆っているなどすることがありますので、よく確認してみましょう。

3.強いストレスを抱えている可能性がある

犬が急に食欲がなくなる原因として、強いストレスを抱えている可能性があります。

ひどく暑い ひどく寒い 引っ越しをした 赤ちゃんが生まれた 新しい犬がやってきた 急な来客があった（初対面） 家の外で騒音がある（工事中など） お留守番の時間が急に増えた

このような環境の変化によって、強いストレスを感じることがあります。犬は変化に敏感で、不安やストレスになりやすいのです。

環境に慣れ、気持ちが落ち着けば、いつも通り食べることができるようになります。数日であればよいのですが、長く続く場合には食事に工夫をしてあげるなどの対策が必要です。

動物病院を受診するタイミング

1日以上食べていない、水も飲まない、下痢や嘔吐をした、ぐったりして動かない、呼吸が荒いなどするときは、動物病院へ行きましょう。

急に食欲がなくなったこと以外に何も症状がなく、元気にしている様子でも、飼い主が少しでも不安に思うのであれば、動物病院へ行きましょう。

飼い主が不安を抱えていると、犬も不安やストレスを抱えます。動物病院で診てもらえば、飼い主も愛犬も安心して過ごせるでしょう。

まとめ

犬が急に食欲がなくなる原因を3つ解説しました。

急性胃腸炎の可能性がある 歯周病が悪化した可能性がある 強いストレスを抱えている可能性がある

急に食欲がなくなる直前の出来事も思い返してみてください。トリミングに行って疲れた、ドッグランではしゃぎすぎて疲れた、といったことが食欲不振の原因になることもあります。

体力が低下しているときは、ごはんを食べず、寝て過ごすことがあります。体力が回復すれば、食欲も回復するでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)