韓国の決勝Ｔ進出の確率「94％→31％...大幅に下落」。３位グループでギリギリ８位、自国メディアは悲観的「練習だけして、荷物をまとめるという最悪の事態も」【Ｗ杯】
韓国が瀬戸際に立たされている。
北中米Ｗ杯のグループＡで、韓国の最終成績は１勝２敗の勝点３で３位、得失点は-２、総得点は２。成績上位８チームが決勝トーナメントに進める３位グループでは、６月27日時点で12チーム中、ぎりぎりの８位にとどまっている。
韓国メディア『ニュース１』は、「94％→31％...“崖っぷち”に追い込まれた韓国、ベスト32進出の確率が大幅に下落」と見出しを打った記事を掲載。危機的状況を伝えた。
「サッカー統計専門会社『Opta』は27日（韓国時間）、韓国のベスト32トーナメント進出の確率を31.5％に引き下げた」
25日のグループ最終節で南アフリカに０−１で敗れ、３位が決まった段階では、「ベスト32進出の確率は94％と予測されるなど、希望が持てる状況に見えた」という。だが、「他の組の試合結果が韓国の期待とは異なるものとなり、確率はいつの間にか３分の１にまで落ち込んだ」。
同メディアは、これまでの経緯を振り返る。
「26日に行なわれたＥ組の最終戦では、エクアドルがドイツを２−１で破る番狂わせを起こし、１勝１分け１敗（勝点４）で３位となり、Ｆ組のスウェーデンも日本と１−１で引き分けて、同じく１勝１分け１敗で３位となった。
Ｄ組のパラグアイとオーストラリアも０−０の引き分けに終わり、両チームとも１勝１分け１敗となったため、韓国より成績の悪い３位チームは１つも現われなかった。Ｄ・Ｅ・Ｆ組の試合がすべて終了した時点で、韓国のベスト32進出の確率は54％まで下落した」
27日に状況はさらに悪くなった。
「Ｈ組のウルグアイがスペインに０−１で敗れ、２分け１敗（勝点２）の３位となり、韓国よりも勝点が下の３位チームとなった。
一方、Ｇ組とＩ組は韓国の望み通りにはならなかった。Ｇ組ではイランがエジプトと１−１のドロー、２分け（勝点３）で３位となったが、得失点差が「０」で韓国を上回っている。
Ｉ組のセネガルはイラクを５−０で完破し、１勝２敗（勝点３）で３位となった。試合前まで得失点が「-３」だったセネガルは、大勝によって「＋２」となり、やはり韓国を上回ることになった。
この日までの結果により、韓国は３位ランキングで８位まで順位を下げ、トーナメント進出の確率も30％台まで下落した」
残すは28日のＪ・Ｋ・Ｌ組の結果だ。
「現在、Ｊ組３位のアルジェリアは68.2％、Ｋ組３位のDRコンゴは41.4％、Ｌ組３位のクロアチアは85.9％で、３チームとも韓国よりベスト32進出の可能性が高いと予測されている」
可能性は残されているが、展望は悲観的だ。記事は「韓国はグループステージをすべて終えたあと、ベースキャンプ地メキシコのグアダラハラに戻り、運命を待っている。練習だけして、荷物をまとめるという最悪の事態も起こりうる」とまとめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米Ｗ杯のグループＡで、韓国の最終成績は１勝２敗の勝点３で３位、得失点は-２、総得点は２。成績上位８チームが決勝トーナメントに進める３位グループでは、６月27日時点で12チーム中、ぎりぎりの８位にとどまっている。
韓国メディア『ニュース１』は、「94％→31％...“崖っぷち”に追い込まれた韓国、ベスト32進出の確率が大幅に下落」と見出しを打った記事を掲載。危機的状況を伝えた。
25日のグループ最終節で南アフリカに０−１で敗れ、３位が決まった段階では、「ベスト32進出の確率は94％と予測されるなど、希望が持てる状況に見えた」という。だが、「他の組の試合結果が韓国の期待とは異なるものとなり、確率はいつの間にか３分の１にまで落ち込んだ」。
同メディアは、これまでの経緯を振り返る。
「26日に行なわれたＥ組の最終戦では、エクアドルがドイツを２−１で破る番狂わせを起こし、１勝１分け１敗（勝点４）で３位となり、Ｆ組のスウェーデンも日本と１−１で引き分けて、同じく１勝１分け１敗で３位となった。
Ｄ組のパラグアイとオーストラリアも０−０の引き分けに終わり、両チームとも１勝１分け１敗となったため、韓国より成績の悪い３位チームは１つも現われなかった。Ｄ・Ｅ・Ｆ組の試合がすべて終了した時点で、韓国のベスト32進出の確率は54％まで下落した」
27日に状況はさらに悪くなった。
「Ｈ組のウルグアイがスペインに０−１で敗れ、２分け１敗（勝点２）の３位となり、韓国よりも勝点が下の３位チームとなった。
一方、Ｇ組とＩ組は韓国の望み通りにはならなかった。Ｇ組ではイランがエジプトと１−１のドロー、２分け（勝点３）で３位となったが、得失点差が「０」で韓国を上回っている。
Ｉ組のセネガルはイラクを５−０で完破し、１勝２敗（勝点３）で３位となった。試合前まで得失点が「-３」だったセネガルは、大勝によって「＋２」となり、やはり韓国を上回ることになった。
この日までの結果により、韓国は３位ランキングで８位まで順位を下げ、トーナメント進出の確率も30％台まで下落した」
残すは28日のＪ・Ｋ・Ｌ組の結果だ。
「現在、Ｊ組３位のアルジェリアは68.2％、Ｋ組３位のDRコンゴは41.4％、Ｌ組３位のクロアチアは85.9％で、３チームとも韓国よりベスト32進出の可能性が高いと予測されている」
可能性は残されているが、展望は悲観的だ。記事は「韓国はグループステージをすべて終えたあと、ベースキャンプ地メキシコのグアダラハラに戻り、運命を待っている。練習だけして、荷物をまとめるという最悪の事態も起こりうる」とまとめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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