俳優の勝村政信（62）が26日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演。人生の転機について語った。

勝村はプライベートでの人生の転機について「やっぱり一番大きいのが子供が生まれたことですね。今年で29歳になったんですけれど。女の子なんですよ」と打ち明けた。

勝村は父が男4人兄弟、自身が男2人兄弟、兄の子供も男2人だったため「絶対男が生まれると思っていた」という。「そしたら突然女性が。びっくりしましたもう」と振り返った。

「全部が自分中心だったのが、全部が奪われるみたいに、愛おしさに。こんな気持ちが起こるんだっていう」としみじみ。子供が好きで兄の子供も可愛がっていたが「生まれた子供を見た時に、全然違う感覚がありましたね」と衝撃を語った。

娘とは今でも「物凄い仲良し」と明言し、「思春期にも反抗期みたいなものは全くなかったし」「もう友達感覚なんじゃないかなみたいな」と勝村。

親しくしていたという俳優に原田芳雄さん（11年死去）を挙げ「物凄くお世話になっていて、もう親子みたいな感覚だった」と回顧。原田さんも当時はまだ娘が生まれていなかったため、勝村の娘が「初めて生まれた女の子だったの。だから物凄く可愛がって。全体で可愛がってくださって」と声を弾ませた。

原田さんのことは「芳雄くん」と呼んでいたとし、「（原田さんの自宅）玄関に、今大きなシダレザクラがあるんだけれど、それはうちの娘が生まれたときに植樹してくれたの。うち、“おと”って名前なんだけれど、“おとざくら”って言って」と懐かしんだ。

「で、若い頃芳雄さんが住んでいたころに、（松田）優作さんも上に住んでいて。そこはソメイヨシノがあって。ソメイヨシノが咲いて」と明かし、「シダレザクラが咲くと、芳雄くんから電話がかかってきて。“おい、カツ、カツ、優作ザクラとおとざくらが咲いたぞ”だけ言って切って。俺が見に行くみたいな」と振り返った。