ＦＩＦＡランク２０位のイランは２９位のエジプトに１―１で引き分け。Ｇ組３位となり、３組を残して３位チームの６番手（８番手までが決勝Ｔ進出）につけた。これにより、Ａ組３位の韓国は、３位チームの８番手に後退。敗退決定まで首の皮一枚の状況に追い込まれた。

日本時間９時から行われたＨ組は、スペインに敗れたウルグアイが３位となり、３位チーム同士の争いで韓国より下位に。この時点では決勝Ｔに進出可能な８チーム中、７番手だった韓国だが、Ｇ組３位のイランは韓国より上位となり、韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「韓国がＧ組で期待していた“韓国より順位が低い３位”は現れなかった」と報じた。

Ａ組第３戦で格下の南アフリカに敗れ１勝２敗となった韓国の決勝トーナメント進出は他組の結果次第となっているだけに、現地メディアは各組の試合を詳報。Ｈ組の結果は韓国にとって“朗報”となったが、Ｇ組の結果は“悲報”となり、「ＯＳＥＮ」は「状況は依然として厳しい」「韓国は再び残りのグループの結果表ばかりを見守ることになった」などと伝えた。

◆韓国が敗退するケース

（１）クロアチア△or〇＋コンゴ〇

（２）クロアチア△or〇＋コンゴ△or●＋アルジェリア△

（３）クロアチア●＋コンゴ〇＋アルジェリア１点差〇or△

◆各組３位の順位（Ｇ組第３戦終了時）

位 国名 勝点 得失差

〈１〉スウェーデン ４ ０

〈２〉エクアドル ４ ０

〈３〉ボスニアＨ ４ −１

〈４〉パラグアイ ４ −２

〈５〉セネガル ３ ＋２

〈６〉イラン ３ ０

〈７〉※クロアチア ３ −１

〈８〉韓 国 ３ −１

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〈９〉※アルジェリア ３ −２

〈１０〉スコットランド３ −３

〈１１〉ウルグアイ ２ ー１

〈１２〉※コンゴ １ −１

※は２試合のみ