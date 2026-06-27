【Ｊ２札幌】Ｃ大阪ＭＦ木實（このみ）快斗が期限付き移籍で加入　世代別代表でも活動する万能型

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２７日、Ｊ１・Ｃ大阪ＭＦ木實（このみ）快斗（１９）を期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は７月１日から２０２７年６月３０日までで、移籍期間外でも保有元に復帰が可能な育成型期限付き移籍になる。

熊本県出身の木實はＣ大阪Ｕ―１８から２５年にトップ昇格。同時にＪ３・北九州へ期限付き移籍した。１年目はリーグ戦２６試合に出場。今年のＪ２・Ｊ３百年構想リーグでは１１試合に出場していた。クラブだけでなく、Ｕ―１７から日本代表入りと世代別代表でも活躍。今年はＵ―１９日本代表として、Ｗ杯に出場しているＡ代表のトレーニングパートナーも務めていた。そのため、札幌への合流時期は未定となっている。

身長は１７１センチも１対１に強く、精度の高い左足と推進力を生かし、サイドから攻撃を構成することができるほか、ボランチやトップ下もこなす。札幌が目指すスタイルに合致する万能型ＭＦは「この素晴らしいクラブの一員になれたことを大変うれしく思います。Ｊ２優勝、そしてＪ１昇格に貢献できるよう全力で戦います」などと意欲を口にした。