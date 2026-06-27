

Hearts2Hearts

８人組ガールズグループHearts2Heartsが、『TGC 新潟』、『TGC 松山』、そして、『マイナビ TGC 2026 A/W』のTGC3開催に、３カ月連続出演することが決定した。

【動画】Hearts2Hearts「Lemon Tang」ミュージックビデオ

SM ENTERTAINMENTが、多人数ガールズグループとして少女時代以来約18年ぶりに送り出した、多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ON で構成される８人組ガールズグループHearts2Hearts。

昨年2025年２月にデビュー、共感できる歌詞とおしゃれなサウンドにハマる人が続出し、これまでに、『2025 MAMA AWARDS』をはじめ、各種授賞式で2025年にデビューしたアーティストの中では最多となる新人賞合計９冠を達成。The 1st Mini Album『FOCUS』は、2025年11月20日付きのオリコンデイリーアルバムランキングで１位、米メディア The FADER による『The 51 Best Songs of 2025』では K-POP 最高順位となる11位にランクインし、英メディア NME が選ぶ『THE NME 100: ESSENTIAL EMERGING ARTISTS FOR 2026』にも選出されるなど、次世代を担う“最高の新人”として世界的な人気を証明。

さらに、今年2026年２月にリリースされた楽曲『RUDE!』は、リリースから約３カ月でSpotify、MVの再生回数ともに１億回を突破し、各種音楽チャートでも１位を独占。今週6月22日には、The 2nd Mini Album『Lemon T ang』をリリースしたばかりの Hearts2Heartsが、TGCに初出演。

■Hearts2Heartsコメント

TGCのステージに立てることを本当に光栄に思いますし、とてもワクワクしています！３回のステージすべてで、 Hearts2Heartsならではのエネルギーと魅力をお届けできるよう、 一生懸命準備しています。たくさんの皆さんに素敵なパフォーマンスと特別な思い出をプレゼントできたら嬉しいですし、会場で一緒に楽しみながら幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！

＜NAMICS presents TGC 新潟 2026 開催概要＞

イベント名称：NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：NAMICS presents TGC 新潟 2026）

開催日時：2026年7月18日（土） 開場12:30

開演14:00

終演19:00（予定）

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/

＜SBI証券 presents TGC 松山 2026 開催概要＞

イベント名称：SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SBI証券 presents TGC 松山 2026）

開催日時：2026年8月16日（日） 開場12:00

開演13:00

終演17:00（予定）

会場：愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/matsuyama/2026/

＜マイナビ TGC 2026 A/W 開催概要＞

イベント名称：第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER（略称：マイナビ TGC 2026 A/W）

開催日時：2026年9月19日（土）

開場12:00

開演14:00

終演21:00（予定）

会場：横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/26aw/