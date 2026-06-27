プロ野球・巨人の笹原操希選手が26日、横浜スタジアムで報道陣の取材に応じました。笹原選手は2021年の育成ドラフト4位で入団。25年に支配下契約となりますが、そのオフに再び育成契約となりました。

「（キャンプ）3軍から始まったんですけど、悔しいしかなかったですね。悔しかったので、なんとかチャンスが来たら絶対やってやろう、とそれだけだった」

1月31日に宮崎入りしたときには、少し行き詰まったような表情を見せていた笹原選手でしたが、横浜スタジアムではスッと背筋が伸びて、とてもいい表情を見せていました。

「いつかチャンスは来るって思って、ずっとやっていました」

2軍戦では育成選手の出場数制限などもあり、3軍で試合に出ることが多かった今季。6月に入り、ようやく2軍に合流しました。そこから9試合に出場し、29打数10安打。6月25日に支配下契約となりました。

「いまはチャンスだと思うので、与えられたところでしっかりベストを尽くせる準備をしていきたいと思います。何か一つで飛び抜けるというよりは、バッティングと守備と走塁、全部でアピールしていきたいです」と意気込んだ笹原選手。巨人の外野陣の層は厚く、困難な道になるかもしれませんが、レギュラーの座をつかみに行きます。