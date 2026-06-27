ELLEGARDENが、イギリスのロックバンド FEEDERとともに開催したジョイントツアー『Sonic Bridges Tour 2025』の映像作品を8月5日にリリース。また、あわせてトレーラーも公開となった。

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本作は、2025年にWOWOWで放送されたドキュメンタリーおよび東京ガーデンシアター公演を、ELLEGARDEN視点で再構成したロードムービー作品。本編には、同公演の模様や、ツアーで訪れた各都市で繰り広げられるステージと現地ファンとの交流、舞台裏オフショット、撮り下ろしインタビューなどの密着映像も収録される。

特典映像には、WOWOW放送時に未公開だった「Marry Me」「虹」「Pizza Man」の3曲を含む東京ガーデンシアター公演のライブ映像全17曲を収録。さらに「Mountain Top」「Strawberry Margarita」「カーマイン」のMVも収められる。

（文＝リアルサウンド編集部）