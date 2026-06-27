元南海、広島、巨人の西山秀二氏（58）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。“もっと評価されていい選手”に日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史氏の名前を挙げた。

PL学園―同大を経て1991年ドラフト2位でプロ入り。通算15年で1425安打、164本塁打の好成績を残した。

だが、西山氏は「テレビで松坂（大輔）から三振するところばっかり映される」と指摘。さらにコーチとして在籍した阪神、中日でチーム成績がよくなかったことで批判されることが多いことにも納得がいかないという。

凄い選手だったと振り返り、「今の子らの評価をもっと上げてほしい」と切に訴えた。

小笠原道大氏（52）にとっては日本ハム時代の先輩であり、兄貴分だという。

小笠原氏は「すべてを教わった」と片岡氏に感謝した。

守備練習の後、自らトンボでグラウンドを整備する姿に感銘を受けたという。

「プロには整備スタッフがいるが、（片岡氏は）しっかり自分でかける。聞くと“自分で使ったところだから”と」

試合前の練習でも必ず最後は自分でトンボをかけていた。「今日もイレギュラーしないように」という気持ちを込めて整備するんだと教えられたという。

今ではテレビ出演やYouTubeの活動が目立つ片岡氏だが、古田氏も「評価上がったな」と感心していた。