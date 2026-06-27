お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が27日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。相方・黒田有（56）について語った。

吉本のタレント養成所・NSC大阪校の同期としてコンビを結成。180人いた同期生の中で「コンビで残ってるのはメッセンジャーだけ」だという。「NSC時代から“一番仲が悪かったコンビ”って言われてたメッセンジャーが、一番長く続いて唯一残ってるっていうのは…奇妙なのよ人生っていうのは」と実感を込めた。

「ほんまやわ〜！これ研究してもらいたい、いまだに仲が良くないのに続いてるっていう…」と隣で共感する月亭八光に、「ちょ、ちょ、ちょ〜待って。八っちゃん、（9月で）57（歳）やで？“関西のおぼん・こぼん”やないねんから」と現在の不仲は否定。「阪神・巨人さんとかベテランさんもみんなそうや…若い時は仲悪いけど、ある程度年齢重ねたら手を取り合う。うちらはまだ、そんなに手を取り合ってないだけや」と言って、笑わせた。

クセの強い人柄と波瀾万丈の人生を送る黒田を許せないと思ったことはないかと八光に問われ、「その考え方がちゃうねん。それはピン特有の考え方や、アホやなあ」と返し、「黒田が悪いんちゃうんや、俺が悪いねん。変わらへん黒田さんに何を期待してるねん、俺が変わらなあかんやんか」と達観ぶりをアピール。八光に「熟年夫婦」と称された。

あいはらは少し真面目に「どこかで尊敬してるねん。天才っていっぱいいてるけど、黒田こそ天才やと思う」と、相方を絶賛。「正直言うで。俺も人のこと言われへんけど、（黒田は）そんなに評判良くないやん？それでこんだけ仕事あるねんで？天才じゃないとありえへん！」と褒めているかのか、けなしているのか分からない言葉で笑いを誘ったが「すべてを凌駕する。芸人に必要なものを持ってはるんとちゃうかな」と、不祥事も乗り越え現在多数のレギュラー番組を持つ黒田を評した。

トガッていた黒田も結婚して娘も生まれ、「変わった」とあいはら。「守りに入ってるね」と指摘していた。