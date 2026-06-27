午後3時現在、台風7号は御前崎の南西を時速55キロの速さで東寄りに進んでいます。関東地方を中心に発達した雨雲がかかり、千葉県や神奈川県、静岡県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている所もあるなど、大雨による災害の危険度が高まっています。このあと今夜遅くにかけては土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。

台風7号は今夜関東に最も接近へ

台風7号は午後3時現在、御前崎の南西を時速55キロの速さで進んでいます。このあとも台風は日本の南を東よりに進み、今夜27日(土)、関東地方に最も接近する見込みです。台風が近づく前からすでに大雨になっている所があり、大雨による災害に警戒が必要です。

千葉県を中心に発達した雨雲がかかり続ける

台風7号の接近に伴い、午後になってから関東や東海の沿岸の地域を中心に大雨になっています。千葉県では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り続いている所もあります。



午後4時現在、千葉県と神奈川県、静岡県には、『レベル4土砂災害危険警報』が発表されている所があります。また、千葉県と神奈川県には、『レベル3大雨警報』も発表されていて、降り続く雨によって浸水害の危険度も高まっている所があります。



このあと、午後9時ごろにかけては発達した雨雲がかかりやすい状況が続きます。地盤が緩んでいる所があるため、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水にも警戒してください。

台風の大雨 土砂災害の前触れは

台風が接近すると、大雨の恐れがありますが、大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。