◇MLB パドレス7-1ドジャース (日本時間27日、ペトコ・パーク)

先発した佐々木朗希投手が試合後にインタビューに応じ、自身の投球を振り返りました。

この日は5回途中3失点。5つの四球と1つの死球を出すなど終始制球に苦しみました。ただ打たれたヒットはわずか3本。そのうち1本が2回に四球2つのあとに3ランを被弾し、試合終盤までその失点が響く展開となりました。

佐々木投手はまず苦戦した理由を「フォームの問題だと思います。ちょっとした下半身の使い方というか、そこら辺ですかね」と分析します。そして「試合を通していいボールもあったり、逆に全然だったり。今日は全体的にあまり微妙な感じだったかなとは思います」と語りました。

被弾の場面での配球については「球種の選択が正しかったのか振り返らないといけない」としながらも「いい追い込み方はできたんですが、最後に一番甘いボールを投げてしまった。そこが反省かなと思います」と述べました。

5月には四球の数も減り、好投を続ける時期もありました。その時と比べ「ここ最近ではなかったような感覚だった。そこに関してはもちろんこの後振り返って反省するしかない。全体的に見たら右肩上がりには来ているので、ただこういう日もある。その中でどうにか試合をつくって、何とかイニングを投げなきゃいけない」と話し再度、反省を口にしました。

そして最後に佐々木投手は、記者から「よいときのフィーリングをなくしていないか」と直球の質問を受けると「それはないんじゃないかなと。次の登板で必ずうまくいくという話じゃなくて、自分の中ではある程度、フォームの中でこうしていけばいいというのはある」と語りました。