台風7号は夕方から夜遅くにかけて関東地方にかなり接近し、影響は2回目のピークを迎える見込みです。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。

【写真を見る】【台風情報】夕方から夜遅くにかけて関東地方に接近へ 鎌倉は臨時休業相次ぎ 千葉・南房総市や館山市などにレベル4土砂災害危険警報【台風7号】

【中継】海には白波が 千葉県最南端・南房総市

千葉県の最南端に位置する南房総市からお伝えします。雨は強まったり弱まったりを繰り返し、現在は小康状態が続いています。風はほぼ吹いていませんが、海の方は白波がたっています。

現在、千葉県では南房総市や館山市など一部の地域でレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。



また、関東地方の南部であすの昼までに予想される雨量は、多いところで150ミリとなっていて、台風の進路によっては、長時間にわたり大雨が降る可能性があるということです。

「訪れる人は体感で10分の1」鎌倉駅前では雨が降り続く

鎌倉駅前からお伝えします。現在、雨が降り続いています。

飲食店などが立ち並ぶ小町通りに目を向けてみますと、人の往来は普段と比べまばらな印象です。観光案内所によりますと、「訪れる人はいつもより体感で10分の1ほど」ということでした。



現在、大仏がある高徳院が閉山しているほか、周辺の飲食店では臨時休業が相次いでいるということです。



取材をしていますと、「旅行のキャンセルができなかった」という外国人観光客や、台風に備え店を早く閉めたという方もいらっしゃいました。