あの、ロングヘアーの姿公開「誇りにタカラに思います」 SNS「めちゃくちゃ良かった」「髪の毛伸ばしたあのちゃんも可愛い」『惡の華』最終話に登場
アーティスト・あのが27日までに、自身のXを更新。テレビ東京で25日に放送されたドラマ『惡の華』最終話を終え、ロングヘアーの姿を公開した。
【場面写真】「髪の毛伸ばしたあのちゃんも可愛い」貴重なロングヘアーのあの
あのは「ドラマ『惡の華』最終話“仲村佐和”役でした。仲村を演じれたこと、主題歌「愛晩餐」を書き下ろしたこと、誇りにタカラに思います。リアルタイムで見た皆様有難う御座います。Disney+、TVerでも是非ご覧ください」と投稿した。
写真ではロングヘアーの写真やエプロン姿で髪を後ろに結んだショットなどを公開。コメント欄には「めちゃくちゃ良かった」「髪の毛伸ばしたあのちゃんも可愛い」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「髪の毛伸ばしたあのちゃんも可愛い」貴重なロングヘアーのあの
あのは「ドラマ『惡の華』最終話“仲村佐和”役でした。仲村を演じれたこと、主題歌「愛晩餐」を書き下ろしたこと、誇りにタカラに思います。リアルタイムで見た皆様有難う御座います。Disney+、TVerでも是非ご覧ください」と投稿した。
写真ではロングヘアーの写真やエプロン姿で髪を後ろに結んだショットなどを公開。コメント欄には「めちゃくちゃ良かった」「髪の毛伸ばしたあのちゃんも可愛い」などの反響が寄せられている。