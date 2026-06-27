雨にめっぽう強い“雨中の女神”だ。不良馬場で行われた25日のメーン11R「DASH福山駅前13周年記念」（B1B2、ダート1700メートル）は佐々木世麗騎乗の1番人気クレスコユウシャ（牡5＝玉垣、父ディスクリートキャット）が快勝。連勝を「7」に伸ばした。

単勝1.1倍の断然人気に応えた。五分の発馬で、逃げたスピリトーゾ（牡7＝松平、父ドゥラメンテ）の番手をピタリ追走。向こう流しで早くも先頭に立った。3コーナーで中団にいたJRAから転入初戦のナムラジミー（牡4＝田村、父モーニン）が猛然と追いつき並びかけてきたが、鞍上が冷静に対処。最後は1馬身1/4の差をつけ、譲らなかった。

佐々木にとってはこちらも大雨が降る不良馬場で行われた4月23日の卯月特別（B1B2、ダート1870メートル）をレイアンドダンス（牡5＝諏訪、父オルフェーヴル）で勝って以来、今年2度目のメーン競走勝利。年間複数回のメーン勝利はルーキーイヤーの2021年以来、5年ぶりだ。「馬が気持ち良く行っていたので、行くなりに行ってあげました。後ろから（ナムラジミーが）来たのも馬がわかってくれていて、動いてくれたのでもう一回伸びてくれました。このまま勝ち続けたいです」と満面の笑み。「（今度は）晴れた日に、いっぱいのお客さんの前でお立ち台に立ちたい」と誓った。