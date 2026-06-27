歌手和田アキ子（74）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、1次リーグを突破した日本代表を祝福し、決勝トーナメント初戦となるブラジル戦に期待した。

和田は日本時間26日に行われたスウェーデン戦を振り返り「よくやりましたね、本当に。キーパーすごい！」と鈴木彩艶を絶賛。アシスタントのフリーアナ垣花正が「彩艶！」と同調すると、「うん、鈴木君。すごい」とたたえた。

次戦の相手となるブラジルについて「5回優勝してますからね」と警戒しつつ、「でもなんか、今回の日本のメンバー強いですね」と驚いた様子。「私にわかファンですけど、ほとんど海外から来てるもんね。海外を経験してるから（相手を）怖いとあんまり思わないというか」と語った。

また「昨日の堂安（律）さんのコメント聞いてると『ブラジルとやれるなんて夢のようだ』って。で『やれるところまでやってみる』って。そういう取り方もあるんだって」と前向きな発言に感心。「それだけでもうれしいと思ってると、カチカチじゃなくていけるんじゃないかな。ひょっとしたらひょっとしますよね？日本」と勝利を期待していた。