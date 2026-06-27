「日本で警戒すべき選手は？」の質問に…ブラジル代表19歳FWが率直な回答「誰がベストプレーヤーなのか分からない」
FIFAワールドカップ2026に出場中のブラジル代表FWハイアン（ボーンマス／イングランド）が、ラウンド32で対戦する日本代表について、率直に語ったようだ。
北中米W杯・グループCに入ったブラジル代表は、前回大会で快進撃を遂げたモロッコ代表を抑えて、首位で決勝トーナメントに進出。昨年10月に行われた親善試合で2−3と逆転負けを喫した日本代表と、ラウンド32で激突することが決まった。
そんななかで26日、メディア対応を行ったハイアン。記者から「日本で一番警戒すべき選手は誰か？」と問われた19歳は、「正直なところ、誰がベストプレーヤーなのかは分からない。映像を見てみないと何とも言えないよ」と苦笑しつつも、「日本がとても強敵なことは間違いない。勝利のために、全力を尽くして取り組んでいく」とチーム力は決して侮れない、とここまで2試合出場のフォワードはコメントしている。
ラウンド32屈指の“好カード”との呼び声も高い、ブラジル代表と日本代表の一戦。注目の試合は、日本時間30日の2時キックオフとなる。
北中米W杯・グループCに入ったブラジル代表は、前回大会で快進撃を遂げたモロッコ代表を抑えて、首位で決勝トーナメントに進出。昨年10月に行われた親善試合で2−3と逆転負けを喫した日本代表と、ラウンド32で激突することが決まった。
ラウンド32屈指の“好カード”との呼び声も高い、ブラジル代表と日本代表の一戦。注目の試合は、日本時間30日の2時キックオフとなる。
【決勝T進出】2位突破に繋がった前田大然のゴール
スピードスターが先制弾— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
前田大然が完璧な抜け出しからゴール
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