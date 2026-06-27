　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
26/06/22　 26/08/03　<3544> サツドラホールディングス　　　　　 1,220円　上場廃止予定
26/06/15　 26/07/27　<3480> ジェイ・エス・ビー　　　　　　　　 9,000円　上場廃止予定
26/05/18　 26/07/14　<8141> 新光商事　　　　　　　　　　　　　 1,580円　上場廃止予定
26/05/15　 26/07/13　<5644> メタルアート　　　　　　　　　　　 7,600円　上場廃止予定
26/06/02　 26/07/13　<7426> 山大　　　　　　　　　　　　　　　　 601円　上場廃止予定
26/06/01　 26/07/10　<2162> ｎｍｓ　ホールディングス　　　　　　 540円　上場廃止予定
26/05/29　 26/07/09　<4800> オリコン　　　　　　　　　　　　　 1,332円　上場廃止予定
26/05/15　 26/07/08　<9691> 両毛システムズ　　　　　　　　　　 5,200円　上場廃止予定
26/05/12　 26/07/07　<8283> ＰＡＬＴＡＣ　　　　　　　　　　　 6,650円　上場廃止予定
26/05/26　 26/07/06　<1948> 弘電社　　　　　　　　　　　　　　11,501円　上場廃止予定
26/05/13　 26/07/02　<2371> カカクコム　　　　　　　　　　　　 3,000円　上場廃止予定
26/05/13　 26/07/02　<7183> あんしん保証　　　　　　　　　　　　 257円　上場廃止予定
26/05/21　 26/07/01　<4171> グローバルインフォメーション　　　 1,680円　上場廃止予定
26/05/14　 26/06/29　<1909> 日本ドライケミカル　　　　　　　　 3,730円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/29　<7082> ジモティー　　　　　　　　　　　　 1,420円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/29　<5484> 東北特殊鋼　　　　　　　　　　　　 4,491円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース