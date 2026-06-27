TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
26/06/22 26/08/03 <3544> サツドラホールディングス 1,220円 上場廃止予定
26/06/15 26/07/27 <3480> ジェイ・エス・ビー 9,000円 上場廃止予定
26/05/18 26/07/14 <8141> 新光商事 1,580円 上場廃止予定
26/05/15 26/07/13 <5644> メタルアート 7,600円 上場廃止予定
26/06/02 26/07/13 <7426> 山大 601円 上場廃止予定
26/06/01 26/07/10 <2162> ｎｍｓ ホールディングス 540円 上場廃止予定
26/05/29 26/07/09 <4800> オリコン 1,332円 上場廃止予定
26/05/15 26/07/08 <9691> 両毛システムズ 5,200円 上場廃止予定
26/05/12 26/07/07 <8283> ＰＡＬＴＡＣ 6,650円 上場廃止予定
26/05/26 26/07/06 <1948> 弘電社 11,501円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <2371> カカクコム 3,000円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <7183> あんしん保証 257円 上場廃止予定
26/05/21 26/07/01 <4171> グローバルインフォメーション 1,680円 上場廃止予定
26/05/14 26/06/29 <1909> 日本ドライケミカル 3,730円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <7082> ジモティー 1,420円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <5484> 東北特殊鋼 4,491円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
26/06/22 26/08/03 <3544> サツドラホールディングス 1,220円 上場廃止予定
26/06/15 26/07/27 <3480> ジェイ・エス・ビー 9,000円 上場廃止予定
26/05/18 26/07/14 <8141> 新光商事 1,580円 上場廃止予定
26/05/15 26/07/13 <5644> メタルアート 7,600円 上場廃止予定
26/06/02 26/07/13 <7426> 山大 601円 上場廃止予定
26/06/01 26/07/10 <2162> ｎｍｓ ホールディングス 540円 上場廃止予定
26/05/29 26/07/09 <4800> オリコン 1,332円 上場廃止予定
26/05/15 26/07/08 <9691> 両毛システムズ 5,200円 上場廃止予定
26/05/12 26/07/07 <8283> ＰＡＬＴＡＣ 6,650円 上場廃止予定
26/05/26 26/07/06 <1948> 弘電社 11,501円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <2371> カカクコム 3,000円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <7183> あんしん保証 257円 上場廃止予定
26/05/21 26/07/01 <4171> グローバルインフォメーション 1,680円 上場廃止予定
26/05/14 26/06/29 <1909> 日本ドライケミカル 3,730円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <7082> ジモティー 1,420円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <5484> 東北特殊鋼 4,491円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
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