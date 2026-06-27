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コロンビアは、「ピークフリーク ラッシュ シャンダル」を18％オフの11,700円（税込）で販売しています。

[コロンビア] ピークフリーク ラッシュ シャンダル BM0341 メンズ 28.0cm Black, Black Reflective Columbia(コロンビア) \12,400 （2026/06/26 14:36時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

通気性抜群だが小石の侵入は防ぐ！ 独自ソールが快適な歩行をサポート

ピークフリーク ラッシュ シャンダルは、スニーカーのホールド感とサンダルの通気性を両立させた、爽やかなルックスのフットウェア。

まつぼっくりのようなデザインの独自フットウェアシステム「オムニマックス」を採用。ミッドソールには軽量でクッション性に優れた「テックライト」を、アウトソールにはドライ・ウェットどちらの環境でも高いグリップ力を発揮する「アダプトトラックス」を搭載し、さまざまな地形でも安定した新感覚の履き心地を実現しています。

アッパー部分は、シンセティックレザーを用いたケージ型デザインで足全体をしっかりとサポート。さらに、面積を広く取ったメッシュ素材を組み合わせることで、サンダルのような通気性を確保しつつ、アウトドアで気になる小石や砂利の侵入を防いでくれます。素早くフィット感を調整できる「クイックレース」を採用しており、脱ぎ履きが簡単なのも魅力です。

タウンユースから夏のキャンプ、水遊びなどのアクティビティまで、幅広く大活躍間違いなしのアイテム。本格的な夏に向けて、ぜひお得なこの機会にチェックしてください！

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