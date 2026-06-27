14％オフ！ 吸汗速乾＆抗菌防臭を備えたTHE NORTH FACEの高機能ポロシャツがお買い得
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。
THE NORTH FACEは、「ショートスリーブテックポロ」を14％オフの7,178円（税込）で販売しています。
独自の「FLASHDRY」でドライな着心地！ 目立ちすぎないロゴが好印象な大人ポロ
ショートスリーブテックポロは、汗ばむ暖かいシーズンのアクティブなシーンで大活躍する高機能なニットポロシャツ。
素材には、高い吸汗速乾性を持ったTHE NORTH FACE独自の「FLASHDRY」を採用。ハリ感のある生地で肌離れが良く、腕上げしやすいサイドパネル仕様のデザインになっているため、常に快適な動きやすさを提供してくれます。
また、機能面も非常に充実しています。UPF15-30、UVカット率85％以上の「UVケア」機能に加え、繊維に付着したバクテリアの繁殖を抑えて汗のニオイを軽減する「ポリジン・ステイフレッシュ加工（抗菌防臭加工）」を装備。長時間の外出やアウトドアでも安心です。
カジュアルな普段着としてはもちろん、ゴルフやスポーツなどのアクティビティにも最適な一着。本格的な夏を迎える前に、ぜひお得なこの機会にチェックしてください！
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