ABEMA的ニュースショーのMCを務める千原ジュニアが「句集 手花火」を発売。番組内では、俳句を始めたことで起きた変化について明かした。

【映像】プロも絶賛、千原ジュニアの俳句の数々

「俳句を始めるまでは、必要なものは全てポケットに収納して手ぶらで出かけていました。でも、タブレットに歳時記を入れ、それを見ながら俳句を作るようになったのでカバンが必須になりました」（ジュニア）

人気番組「プレバト！！」をきっかけにその才能を発揮。番組最高位の「永世名人」の称号を獲得した。 2024年には、ジュニアが故郷の京都・福知山市を思い詠んだ俳句が句碑として市内に建立された。「故郷の苜蓿の香は濃かりけり」。

「俳句甲子園」や「お〜いお茶新俳句大賞」の審査員を務める俳人、神野紗希氏は句集を読み「人間を愛している人なんだなということが一句一句から強く伝わってくる作品だった。培ってきたボケとツッコミの人間を見る力が俳句というものに結晶しているのではないかと思う」と評価した。

「句集 手花火」は、12年間にわたって詠み続けた中から50句を厳選。

「ヘビメタの担ぐギターと破魔矢かな」

「長き夜のジャーの隣に立つ杓文字」

「ゆるキャラの汗の匂いとファンの音」

「サンタへの手紙貼られたままの春」

そして、タイトルにもなった一句が「手花火の火に手花火と手花火を」。

神野氏は「手花火という言葉が、たった17音しかないのに3つも出てくる。発想力ですよね。エッジの利かせ方がちゃんと俳句にも表れていて、短い中でよくこれだけ工夫されているなと思う。これは驚きました」と絶賛した。

神野氏が特に心を惹かれたジュニアらしい“人間愛”あふれる俳句。

「バス見えてバス停の毛布を畳む」

「バス停に置いてある『誰でも使っていい』という毛布があって、寒いからちょっと使わせてもらっていた。バスがやって来たから、次の人のためにと思ってきちんと畳んでまた次の人へ。普通だったらもう忘れて無意識で記憶の向こうに遠のいていってしまう場面だが、見逃さずにちゃんと言葉にして残している。鋭さの中にこういう優しさが実は芯にあるんだと思わせられる句」（神野氏、以下同）

「手袋のまま割る箸の乾いた音」

「人間観察が本当によく効いていて、冬の寒さの中で割り箸を割った時に、割り箸の乾いた音がしたという感覚で描いている。ただ乾いた音がしただけではなくて、生きて食べてやっていかなければいけないけれども、なかなか苦しいわびしさが乾いた音に凝縮されていると思う」

中でも、神野氏が特に心を動かされた一句がこちら。

「痙攣の吾子の吐物に林檎の香」

「苦しくて吐いてしまった、その子の吐いたものの中にりんごの香りがすると。今、とても心配して『この子は大丈夫かな？』と思っているのと同時に、『りんごの香りがする』と感じるということ。それが並行して生きている感覚の中にあるというのが、もう一段深いところに人間の理解が潜っていて、俳人でもなかなか作れない一句だと思う」

ジュニアの俳句には、鋭さだけではない、人へのまなざしが息づいていると太鼓判を押す。神野氏は「私たちが当たり前だと思って見過ごしているものの中に、物事の本質を見出すということがジュニアさんにもできている。それは俳人が大事にしていることで『観察と発見』。ジュニアさんは“俳句に選ばれた人”だと思う。次の作品に出会えることを今から楽しみにお待ちしています」と結んだ。

ジュニアは「最初はボケていた。それが番組の中でボケとして成立していない。これは真正面で向き合うことが一番芸人としての仕事の向き合い方なんだなとなって、ちゃんとやるようになっていった」「12年取り組めた理由の一番大きなところは、夏井（いつき）先生が『俳句でやったらいけないことはありません』と言われた。こんなのやって怒られるかなと思って出したら、それが評価されて。普通は17音の中に季語を1つ入れてっていう。手花火は季語が３つ入っているから、こんなの無茶苦茶だと怒られるかなと思ったら、それ評価してくれるっていう。（ルールなど）狭いところでやっているのかなと思っていたら、中はメチャメチャ広がっているんだなと」と俳句創作の舞台裏を明かした。

（『ABEMA的ニュースショー』より）